Cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ sẽ khởi công quý IV/2026

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.063 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý IV/2026, hoàn thành vào quý IV/2028.

Vị trí dự kiến xây cầu Thủ Thiêm 4 phia bên bờ Nguyễn Cơ Thạch (TP Thủ Đức cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 dài gần 2,2 km, rộng 28 m, quy mô 6 làn xe. Dự án có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.063 tỷ đồng , sử dụng vốn ngân sách TP.HCM.

UBND TP.HCM đề xuất chia dự án thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn dự kiến khoảng 1.385 tỷ đồng , dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 3.679 tỷ đồng .

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần.

Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cầu Thủ Thiêm 4 sẽ thực hiện từ quý III/2026 đến quý I/2027. TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình vào quý IV/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Theo UBND TP.HCM, công trình hạ tầng giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm 4 tuyến đường chính, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc, đường Nguyễn Cơ Thạch... đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2025.

Để hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, thuận tiện nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng khu đô thị này, TP.HCM cần phải sớm đầu tư xây dựng hệ thống các cầu kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu của thành phố và khu đô thị phía nam thành phố.

Hiện, khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ mới kết nối giao thông với khu trung tâm hiện hữu tại phường Sài Gòn và phường Thạnh Mỹ Tây, chưa kết nối với phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận và khu đô thị nam TP.HCM

Do vậy, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được TP.HCM xác định là dự án trọng điểm, cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để dần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc đầu tư sớm dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 giúp giảm áp lực giao thông cho trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, nút giao Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư - Bến Nghé, Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Tân Thuận...

Sau khi hoàn thành, dự án còn tạo tạo thêm một trục giao thông mới theo hướng Đông Nam, kết nối khu vực nam thành phố với khu trung tâm và TP Thủ Đức (cũ) ở phía đông.

Trong tương lai, khi kết hợp với các dự án hạ tầng lớn như nút giao An Phú, Quốc lộ 50, Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến đường trên cao và các trục cao tốc hướng tâm, công trình sẽ góp phần hình thành hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đô thị, tăng quỹ đất giao thông và cây xanh, cải thiện môi trường đô thị và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.