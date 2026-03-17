Thủ tướng: Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nguồn cung xăng dầu được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng.

Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng bàn các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho biết nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới.

"Xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã liên tục tổ chức các cuộc họp, ban hành công điện. Đồng thời, Thủ tướng cũng có các cuộc điện đàm, công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với đại sứ của các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành đã triển khai đồng bộ giải pháp như sử dụng Quỹ bình ổn giá, điều chỉnh thuế, tăng sản xuất và cung ứng xăng dầu, than, điện, khí; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, găm hàng, đầu cơ.

Các đại biểu nhận định xung đột Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu toàn cầu, gây áp lực lên thị trường trong nước. Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm "nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét", đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm bảo đảm không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để đứt gãy chuỗi cung ứng; tăng cường dự trữ chiến lược; thực hiện đa dạng hoá thị trường...

Trong đó, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tiếp tục đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu, duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất chế biến; triển khai sớm xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ; không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bộ Tài chính phối hợp điều hành giá bám sát thị trường thế giới, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn; nghiên cứu phương án thuế, phí trong trường hợp giá dầu tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gây mất ổn định thị trường, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật.

Song song đó, cơ quan này được yêu cầu chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không...