Bộ Công Thương họp với doanh nghiệp phía Nam gỡ khó giá nhiên liệu

Bộ Công Thương vừa có buổi làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội phía Nam để đề xuất giải pháp bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trước áp lực chi phí, chuỗi cung ứng biến động.

Diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, nhất là giá nhiên liệu, năng lượng tăng cao, đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 17/3, tại TP.HCM, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phan Văn Chinh, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước làm Trưởng đoàn đã làm việc với các hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam nhằm nắm bắt thông tin và đề xuất các biện pháp bình ổn thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Tại buổi làm việc, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp cho biết đã rà soát, đánh giá tác động của giá năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng tới giá cả, cung - cầu. Đồng thời, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, phân phối hàng hóa... do biến động của chuỗi cung ứng và giá nhiên liệu thế giới.

Nhiều khó khăn, thách thức

Theo các doanh nghiệp, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như lương thực, dệt may, da giày, thủy sản chịu ảnh hưởng lớn khi giá xăng dầu tăng, kéo chi phí vận chuyển tăng theo, làm đội giá thành sản phẩm trong khi nhiều đơn hàng đã ký kết từ trước.

Nhóm vật tư và nông sản cũng chịu tác động sớm, trực tiếp, gây áp lực lên chi phí sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và ảnh hưởng đến đời sống tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Nghiễm, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân chính. Dự kiến trong khoảng 7-10 ngày tới, các địa phương sẽ bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu cung ứng cho sản xuất lúa gạo đang gặp khó khăn. Cụ thể, dầu DO phục vụ tàu ghe vận tải và máy thu hoạch đang thiếu hụt cục bộ tại một số khu vực.

Trước diễn biến chi phí đầu vào tăng cao, nhưng giá gạo có xu hướng giảm trong tháng 3, ông Nghiễm đề xuất Nhà nước có những gói tín dụng ưu đãi cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua tạm trữ lúa gạo.

Ở khâu phân phối, thị trường bán lẻ cũng chịu tác động từ giá nhiên liệu tăng. Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết nhà cung cấp đang đề nghị tăng giá 5-20% tùy mặt hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Trước mắt các hệ thống bán lẻ đang nỗ lực tối ưu hóa chi phí logistics để ổn định giá cả hàng hóa.

Trước diễn biến này, các hiệp hội ngành hàng khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu, với các đơn hàng mới, cần thỏa thuận với khách hàng và đối tác về các điều khoản mở rộng nhằm chia sẻ chi phí phát sinh, đồng thời điều chỉnh thời gian giao hàng theo hướng linh hoạt hơn.

Riêng với TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết nhằm duy trì ổn định thị trường hàng hóa, Sở đã tham mưu UBND TP đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường.

"Đây là chương trình đã phát huy hiệu quả rất lớn trong việc điều tiết, ổn định giá cả tại TP trong nhiều năm qua", ông Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở này cũng đang phối hợp với các sở, ngành và các hệ thống bán lẻ lớn đẩy mạnh triển khai chương trình "Tick xanh trách nhiệm", qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào, tối ưu hóa chi phí trung gian cho các doanh nghiệp phân phối.

Xây dựng "bản đồ rủi ro" cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Đánh giá cao các chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian qua, các doanh nghiệp đề nghị Bộ tiếp tục có những chính sách điều hành thị trường, đồng thời tận dụng hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để xây dựng "bản đồ rủi ro" cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Cụ thể, các hiệp hội ngành hàng mong muốn có cập nhật thường xuyên thông tin thị trường xuất khẩu, nhất là những thay đổi về kỹ thuật, rào cản thương mại mới để doanh nghiệp có sự chuẩn bị ứng phó, thích ứng, tránh bị động.

Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định nguồn cung nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường...

Ông Phan Văn Chinh, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đánh giá cao nỗ lực của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định Bộ Công Thương đang khẩn trương, quyết liệt trong công tác đánh giá tác động của thị trường.

Ông Phan Văn Chinh cho biết Bộ Công Thương sẽ có những đề xuất cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó chủ động trước những biến động của thị trường. Ảnh: VGP/LA.

Thông qua các phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tiếp thu, tổng hợp và có những đề xuất cụ thể, "đúng, trúng" để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó trước những biến động của thị trường, hạn chế rủi ro.

Về tình trạng thiếu hụt dầu DO cục bộ tại một số địa phương, Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra các đầu mối cung ứng để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. "Việc đảm bảo nhiên liệu cho máy móc thu hoạch là ưu tiên hàng đầu để không ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo", ông Phan Văn Chinh nhấn mạnh.