Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ dầu thô cho Việt Nam từ kho dự trữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản hỗ trợ dầu thô từ nguồn dự trữ, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước rủi ro Trung Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong gần 2 năm qua kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào tháng 5/2024.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không có cản trở nào và năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Nhật Bản khi hai bên bước vào thời kỳ phát triển mới, với các chương trình, kế hoạch mang tính đột phá.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương; đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng...

Chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tác động đến kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất...

Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu.

Thủ tướng đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản tại Dự án khí lô B và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, đề nghị Đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác như đã cam kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt.

Nhất trí đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tác động từ tình hình khu vực Trung Đông đối với kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Ông khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng liên quan hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường.

Ghi nhận các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc hỗ trợ đa dạng hóa dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như thúc đẩy dự án Chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn, hỗ trợ nhiên liệu hàng không, Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Bày tỏ quan tâm, đánh giá cao những cải cách gần đây và chiến lược phát triển đất nước thời gian tới của Việt Nam, nhất là mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.