Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong mọi trường hợp

  • Thứ hai, 16/3/2026 20:42 (GMT+7)
Chiều tối ngày 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20/3. Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung liên quan đến vấn đề điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí; Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nhật Bản bơm 80 triệu thùng dầu 'cứu' giá xăng

Trước căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, Nhật Bản sẽ xuất dầu từ kho dự trữ quốc gia từ ngày 16/3 nhằm giảm áp lực nguồn cung và kìm đà tăng giá nhiên liệu nội địa.

11 giờ trước

Xe khách tăng giá vé, tìm thêm đầu mối mua xăng dầu

Nhiều nhà xe đã điều chỉnh giá vé để bù đắp một phần tăng giá xăng dầu. Đồng thời, họ mở rộng tìm kiếm các nhà phân phối xăng dầu mới để chủ động nguồn cung trong thời gian tới.

38:2256 hôm qua

Giá xăng dầu được giữ nguyên

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo kỳ điều hành ngày 12/3, đồng thời tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá để ổn định thị trường.

20:28 14/3/2026

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-dut-khoat-khong-de-thieu-xang-dau-trong-moi-truong-hop-xem-xet-bo-tri-ngan-sach-de-ho-tro-binh-on-gia-102260316194946441.htm?gidzl=1wnc4FfkpG08j6CHzNFA0GYtRH_iUyK05xi_GkaiarmQlJKOvNpFN4pgOasnVPbQ7xioIs7Az9yc_6dB10

Theo Hà Văn/Báo Chính Phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

xăng dầu Chính phủ Hồ Đức Phớc giá cả Thủ tướng điều hành

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Fed bi kho xu hinh anh

Fed bị khó xử

1 giờ trước 20:39 16/3/2026

0

Giữa cuộc chiến tại Trung Đông vốn đang làm tê liệt 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cập nhật dự báo kinh tế và chính sách Mỹ.

Sun Group lap cong ty tai san so hinh anh

Sun Group lập công ty tài sản số

2 giờ trước 20:24 16/3/2026

0

Sun Group lập công ty tài sản số trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa.

VinFast thu gan 3,6 ty USD mot nam hinh anh

VinFast thu gần 3,6 tỷ USD một năm

2 giờ trước 20:20 16/3/2026

0

Doanh thu VinFast năm 2025 tăng hơn 100% so với năm liền trước khi sản lượng xe điện bàn giao tăng mạnh. Biên lợi nhuận cũng cải thiện dù vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng trong năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý