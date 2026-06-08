VN-Index có cơ hội hồi phục tuần này?

Sau khi bật tăng từ vùng 1.800 điểm, VN-Index được nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng tiếp tục hướng lên vùng 1.850-1.870 điểm.

Chứng khoán giảm hơn 24 điểm tuần vừa rồi. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán mạnh ngay từ những phiên đầu tuần, khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc 1.870 điểm. Lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu trong bối cảnh dòng tiền thận trọng và lực cầu suy yếu đã đẩy chỉ số tiếp tục đi xuống, có thời điểm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm.

Dù vậy, diễn biến thị trường đã trở nên tích cực hơn trong 2 phiên cuối tuần khi dòng tiền bắt đáy quay trở lại, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nhờ đó, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể, lấy lại vùng 1.840 điểm sau giai đoạn giảm sâu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với tổng giá trị lên tới 7.542 tỷ đồng trong tuần qua, tăng hơn 3.140 tỷ đồng so với tuần liền trước.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.838,9 điểm, giảm 24,59 điểm (-1,2%) so với cuối tuần trước.

Kỳ vọng hướng đến vùng 1.860-1.870 điểm

Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn sau khi bật lên từ vùng 1.800 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn có sự phân hóa mạnh khi động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường chưa thực sự đồng thuận.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên cuối tuần bằng một cây nến tăng điểm dạng búa ngược và đóng cửa quanh mốc 1.840 điểm.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy dòng tiền mua chủ động có dấu hiệu quay trở lại thị trường và VN-Index đang hướng đến vùng 1.860-1.870 điểm. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cũng lưu ý thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc để kiểm định lại cung cầu tại vùng kháng cự trên, đồng thời tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục bứt phá.

Ở khung thời gian ngắn hơn, VN-Index vẫn duy trì đà tăng và vận động quanh biên trên của dải Bollinger Band. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu tích cực, qua đó mở ra khả năng chỉ số hướng tới vùng đỉnh cũ quanh 1.870 điểm trong các phiên tới nếu xu hướng hiện tại được duy trì.

Về chiến lược đầu tư, VCBS nhận định nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn đang đóng vai trò dẫn dắt và giữ nhịp cho đà hồi phục của VN-Index. Tuy nhiên, dòng tiền hiện tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn và chỉ một số ít cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, phản ánh trạng thái phân hóa rõ nét của thị trường.

VN-Index hồi phục nhưng phụ thuộc chủ yếu vào nhóm Vingroup. Ảnh: TradingView.

Do đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và vẫn còn dư địa tăng giá so với các vùng đỉnh gần nhất. Ngược lại, cần thận trọng với những mã đã tăng mạnh và đang tiến sát vùng đỉnh cũ để hạn chế rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Nhóm ngành được VCBS đánh giá đáng chú ý trong giai đoạn hiện nay là ngân hàng và chứng khoán.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện nhất định và VN-Index đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh vùng 1.800 điểm. Vì vậy, chỉ số có thể tiếp tục phục hồi trong thời gian tới với vùng mục tiêu gần nhất nằm trong khoảng 1.850-1.860 điểm.

Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta cho rằng dư địa tăng của thị trường không còn quá lớn. Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp tăng để cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, đồng thời hạn chế mở các vị thế mua mới.

Ở góc nhìn trung hạn từ 1 đến 5 tháng, Yuanta lưu ý VN-Index vừa ghi nhận tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp và đang xuất hiện tín hiệu tích lũy điều chỉnh sau khi gặp lực cản tại vùng đỉnh lịch sử. Bên cạnh đó, áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại, độ rộng thị trường suy yếu cùng tâm lý thận trọng trước các cuộc họp của những ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong tuần này.

Theo đó, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư trung hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và tạm thời chưa gia tăng thêm vị thế mới.

Thanh khoản vẫn là yếu tố cần theo dõi

Nhận định về diễn biến thị trường trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index đang duy trì đà hồi phục và hướng đến vùng kháng cự 1.850-1.860 điểm. Tuy nhiên, trạng thái chung của thị trường chưa có nhiều thay đổi đáng kể khi thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhịp độ giao dịch tương đối trầm lắng và độ lan tỏa của dòng tiền còn hạn chế.

SSI đánh giá trong trường hợp xuất hiện các nhịp rung lắc trở lại, vùng 1.800-1.810 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với chỉ số.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) giữ quan điểm thận trọng hơn khi cho rằng thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Vì vậy, nhà đầu tư cần duy trì sự cẩn trọng trong các quyết định giao dịch ở những phiên sắp tới.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong phiên giao dịch gần nhất, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn được bảo toàn.

Tuy nhiên, TPS lưu ý thanh khoản khớp lệnh trên toàn thị trường vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng như việc dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ.

Độ bền của đợt hồi phục hiện tại sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng cải thiện thanh khoản Công ty Chứng khoán Tiên Phong

Dự báo, VN-Index có thể tiếp tục đi lên để kiểm định các vùng kháng cự lần lượt quanh 1.853 điểm và 1.880 điểm trong các phiên tới. Đây là những khu vực có thể xuất hiện áp lực chốt lời và các nhịp rung lắc mạnh hơn.

Theo TPS, độ bền của đợt hồi phục hiện tại sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng cải thiện thanh khoản. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy và củng cố nền giá trước khi hình thành một xu hướng tăng rõ ràng hơn. Trong kịch bản này, vùng 1.800 điểm vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index vượt qua các vùng kháng cự ngắn hạn với sự xác nhận của dòng tiền.

Cùng quan điểm tích cực nhưng thận trọng, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng dù động lượng tăng của thị trường vẫn chưa được xác nhận bằng sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản, nhịp hồi phục ngắn hạn hiện vẫn đang được duy trì. Trong bối cảnh đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới vùng kháng cự quan trọng quanh 1.860 điểm trong thời gian tới.