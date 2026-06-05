Cổ phiếu Điện Máy Xanh 'đắt khách'

Thương vụ IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh đang trở thành tâm điểm khi liên tiếp thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn lẫn nội bộ ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Cổ phiếu DMX hút hơn 1.300 tỷ đồng từ quỹ ngoại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau giai đoạn dài thiếu vắng các thương vụ IPO quy mô lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu sôi động trở lại khi nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch niêm yết và huy động vốn. Trong số đó, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) nổi lên như một trong những thương vụ đáng chú ý nhất nhờ quy mô huy động dự kiến vượt 14.000 tỷ đồng .

Theo phương án được công bố, DMX chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá cố định 80.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phần này, doanh nghiệp sẽ thu về khoảng 14.360 tỷ đồng .

Đây được xem là một trong những đợt IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DMX dự kiến tăng từ 11.013 tỷ đồng lên 12.808 tỷ đồng . Với mức giá chào bán hiện tại, vốn hóa doanh nghiệp có thể đạt hơn 102.000 tỷ đồng , tương đương gần 4 tỷ USD .

Doanh nghiệp dự kiến đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE vào đầu tháng 8 tới. Với quy mô vốn hóa lớn cùng thanh khoản kỳ vọng cao, cổ phiếu DMX được đánh giá có khả năng sớm góp mặt trong rổ VN30 sau khi đáp ứng các điều kiện niêm yết tối thiểu.

Quỹ ngoại rót hơn 1.300 tỷ đồng ngay tuần đầu

Sức hút của thương vụ nhanh chóng được thể hiện khi ngay trong tuần đầu tiên triển khai chào bán, Dragon Capital - một trong những công ty quản lý quỹ lớn và lâu đời nhất trên thị trường vốn Việt Nam - xác nhận đăng ký mua tối thiểu 50 triệu USD cổ phần IPO của DMX, tương đương gần 1.350 tỷ đồng .

Chia sẻ về quyết định đầu tư, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, cho biết DMX sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tăng trưởng bền vững, dòng cổ tức ổn định và dư địa mở rộng trong dài hạn.

Theo ông Tuấn, một trong những yếu tố hấp dẫn nhất là liên doanh EraBlue tại Indonesia - mảng kinh doanh được đánh giá còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhưng chưa được phản ánh đầy đủ vào định giá hiện tại.

"Tại mức giá IPO, nhà đầu tư về cơ bản mới chỉ trả khoảng 10 lần lợi nhuận cho mảng kinh doanh tại Việt Nam; phần giá trị đến từ Indonesia gần như chưa được ghi nhận. Theo ước tính nội bộ, riêng EraBlue có thể đạt quy mô giá trị khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030 - lớp giá trị mà bội số cốt lõi gần như chưa phản ánh", đại diện Dragon Capital nhấn mạnh.

Không chỉ các quỹ đầu tư lớn, chính ban lãnh đạo và cổ đông sáng lập cũng đang thể hiện niềm tin vào triển vọng của doanh nghiệp bằng những khoản đăng ký mua cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

CEO Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX trong đợt IPO. Ảnh: DMX.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trước thềm IPO, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc DMX, nhiều lần khẳng định mức giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu là "rất rẻ" nếu đặt trong tương quan quy mô hoạt động, vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

"Với một doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD, chiếm trên 50% thị phần và biên lợi nhuận sau thuế khoảng 7%, thì P/E khoảng 10 lần là rất thấp. Mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu là quá rẻ", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, vị CEO này không chỉ đưa ra nhận định mà còn trực tiếp xuống tiền tham gia đợt IPO khi đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX, tương ứng số tiền khoảng 160 tỷ đồng theo giá chào bán hiện tại.

Để chuẩn bị nguồn vốn cho thương vụ, ông Hiểu Em thậm chí đã thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Theo đó, ông đăng ký bán thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu MWG của công ty mẹ CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động trong giai đoạn từ ngày 6/5 đến 4/6. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG mà ông nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 1,54 triệu đơn vị, tương đương 0,1% vốn điều lệ.

Không chỉ CEO DMX, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG, đồng thời là Chủ tịch HĐQT DMX - cũng đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu trong đợt IPO. Với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Tài dự kiến chi ra khoảng 80 tỷ đồng .

Trước giao dịch, ông Nguyễn Đức Tài đang sở hữu 248.632 cổ phiếu DMX, tương ứng tỷ lệ 0,023%. Nếu hoàn tất đăng ký mua, lượng cổ phần nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 1,25 triệu đơn vị, tương đương 0,097% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, 2 người con của ông Nguyễn Đức Tài là ông Nguyễn Anh Huy và bà Nguyễn Anh Phương cũng đồng loạt đăng ký mua mỗi người 300.000 cổ phiếu DMX. Đây là lần đầu tiên 2 cá nhân này xuất hiện trong danh sách cổ đông của doanh nghiệp.

Theo mức giá IPO, mỗi người dự kiến chi khoảng 24 tỷ đồng cho thương vụ. Tổng cộng, riêng gia đình ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 1,6 triệu cổ phiếu DMX với tổng giá trị khoảng 128 tỷ đồng .

"Gà đẻ trứng vàng" của Thế Giới Di Động

DMX là pháp nhân thuộc Thế Giới Di Động, được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh cùng liên doanh EraBlue tại Indonesia. Hiện đây là đơn vị đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong hệ sinh thái MWG.

Việc tách mảng kinh doanh này thành pháp nhân độc lập được MWG triển khai từ cuối năm 2025 nhằm chuẩn bị cho quá trình IPO và niêm yết riêng.

Kết quả kinh doanh là một trong những yếu tố củng cố sức hấp dẫn của thương vụ IPO. Trong quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần 32.613 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.206 tỷ đồng , tăng gần 50%.

Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Vietcap, lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể đạt khoảng 9.324 tỷ đồng . Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đang được định giá tương ứng P/E dự phóng khoảng 10 lần.