Một công ty chứng khoán nâng vốn vượt 1 tỷ USD, vượt xa nhiều ngân hàng lớn

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TCBS đã nâng vốn điều lệ lên gần 27.739 tỷ đồng, dẫn đầu ngành chứng khoán và vượt qua nhiều ngân hàng lớn như OCB, Sacombank.

TCBS dẫn đầu về vốn điều lệ trong nhóm doanh nghiệp môi giới chứng khoán. Ảnh: TCBS.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (HoSE: TCX) mới đây đã thông báo hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức cao nhất trong nhóm công ty chứng khoán.

Theo đó, TCBS đã phân phối thành công hơn 462,3 triệu cổ phiếu cho 19.125 cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh không đủ điều kiện phân phối là 3.392 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 4.623 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của TCBS tăng từ hơn 2,3 tỷ đơn vị lên trên 2,77 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng lên gần 27.739 tỷ đồng , giúp doanh nghiệp chính thức vượt qua SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường hiện nay.

Thực tế, TCBS từng vượt SSI để dẫn đầu về vốn điều lệ trong năm 2025. Tuy nhiên, vị trí này nhanh chóng đổi chủ khi SSI hoàn tất đợt chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào đầu năm 2026.

Với quy mô vốn điều lệ hơn 27.700 tỷ đồng , TCBS hiện không chỉ dẫn đầu ngành chứng khoán mà còn vượt mặt nhiều ngân hàng thương mại như OCB ( 26.650 tỷ đồng ), Sacombank ( 18.852 tỷ đồng ), Eximbank ( 18.688 tỷ đồng ) hay NamABank ( 17.157 tỷ đồng ).

Cuộc đua tăng vốn trong khối công ty chứng khoán đang ngày càng trở nên quyết liệt khi các doanh nghiệp liên tục mở rộng năng lực tài chính.

SSI hiện đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng trước cuối năm 2026 thông qua các kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ưu đãi và chương trình ESOP. Nếu hoàn tất, SSI sẽ trở thành công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường sở hữu vốn điều lệ vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng .

Không chỉ SSI và TCBS, nhiều công ty chứng khoán lớn khác cũng đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng vốn. Mới đây, Công ty Chứng khoán VIX đã hoàn tất đợt chào bán gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.503 tỷ đồng .

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VPS hiện có vốn điều lệ 24.349 tỷ đồng và đang lên kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ 240 triệu cổ phiếu. Nếu được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng lên khoảng 26.749 tỷ đồng .