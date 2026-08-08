VNPT sở hữu 'núi tiền' lớn hơn cả Vinhomes, Viettel Global, PV GAS

VNPT đang nắm hơn 62.000 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, tương đương 53% tổng tài sản và vượt lượng tiền của nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn.

VNPT hiện sở hữu khối lượng tiền mặt, tiền gửi, tài sản thanh khoản cao lên tới hơn 62.000 tỷ đồng. Ảnh: VNPT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ghi nhận doanh thu thuần gần 30.000 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh trong kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm 18% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 6.050 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, VNPT đã cắt giảm đáng kể các khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 30%, xuống còn 2.168 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 30%, còn khoảng 2.071 tỷ đồng .

Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ gần 5%, lên hơn 83 tỷ đồng . Việc tiết giảm mạnh chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã phần nào bù đắp cho sự sụt giảm của lợi nhuận gộp, giúp kết quả kinh doanh của VNPT vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, VNPT báo lãi sau thuế 2.926 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động kinh doanh, nguồn tiền lớn mà VNPT đang nắm giữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bức tranh tài chính của tập đoàn.

VNPT LÃI ĐẬM NHỜ CẮT GIẢM HÀNG NGHÌN TỶ CHI PHÍ KQKD bán niên của VNPT Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 10K 20K 30K 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 Doanh thu thuần 24.125 2022 Doanh thu thuần 25.419 2023 Doanh thu thuần 24.759 2024 Doanh thu thuần 26.365 2025 Doanh thu thuần 27.758 2026 Doanh thu thuần 29.975 2021 Lợi nhuận sau thuế 2.903 2022 Lợi nhuận sau thuế 2.861 2023 Lợi nhuận sau thuế 1.934 2024 Lợi nhuận sau thuế 2.203 2025 Lợi nhuận sau thuế 2.356 2026 Lợi nhuận sau thuế 2.926 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VNPT đạt 117.347 tỷ đồng , giảm 2% so với đầu năm.

Dù tổng tài sản thu hẹp, cơ cấu tài sản của tập đoàn viễn thông này cho thấy khả năng thanh khoản dồi dào.

Tập đoàn đang nắm giữ khoảng 2.439 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Đáng chú ý hơn, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của VNPT có giá trị lên tới 59.785 tỷ đồng .

Như vậy, tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lượng tiền và tài sản tài chính có tính thanh khoản cao của VNPT hiện lên tới hơn 62.000 tỷ đồng . Con số này tương đương khoảng 53% tổng tài sản của tập đoàn.

Quy mô nguồn tiền này cũng đáng chú ý nếu đặt cạnh nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán. Lượng tài sản thanh khoản cao hơn 62.000 tỷ đồng của VNPT hiện lớn hơn lượng tiền và tiền gửi của Vinhomes (khoảng 58.900 tỷ), Viettel Global (54.300 tỷ), BSR (53.800 tỷ) và PV GAS (45.400 tỷ) sở hữu.

Dòng tiền lớn cũng giúp VNPT thu về khoản doanh thu tài chính đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính của tập đoàn đạt gần 1.671 tỷ đồng , tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây đồng thời là nguồn đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận hàng năm của VNPT trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu sức ép từ giá vốn.