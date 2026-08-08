Thế Giới Di Động, VPBank, Techcombank cùng loạt tập đoàn rầm rộ 'tuyển quân'

Trong khi một số doanh nghiệp tiếp tục tinh gọn bộ máy để tối ưu chi phí, nhiều doanh nghiệp khác lại tăng tốc tuyển dụng nửa đầu năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Mùa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh mà còn cho thấy xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. Sau giai đoạn thắt chặt chi phí kéo dài từ năm 2023-2025, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu mở rộng quy mô nhân sự khi hoạt động kinh doanh khởi sắc hơn.

Thống kê từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết lớn cho thấy 10 doanh nghiệp ghi nhận mức tăng nhân sự lớn nhất đã tuyển thêm hơn 10.000 lao động chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Danh sách trải rộng ở các lĩnh vực bán lẻ, công nghệ, ngân hàng, bất động sản, xây dựng và dệt may, phản ánh nhu cầu nhân lực đang quay trở lại tại những ngành có hoạt động kinh doanh khởi sắc.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng tuyển dụng với VPBank, HDBank và Techcombank. Tiếp đến là nhóm công nghệ với FPT và FPT Telecom, trong khi bán lẻ, bất động sản, xây dựng và dệt may mỗi lĩnh vực có 1-2 doanh nghiệp góp mặt.



NHIỀU DOANH NGHIỆP TUYỂN THÊM HÀNG NGHÌN NHÂN VIÊN NỬA ĐẦU NĂM 2026 Tất cả 6T/2026 Cuối 2025 (mốc so sánh) Bấm chú thích để phân loại. Thế Giới Di Động FPT VPBank TNG HDBank Vinhomes Techcombank FPT Telecom BlueMarQ Group Coteccons 64.727 43.379 28.768 18.872 18.273 12.799 12.705 10.731 4.160 3.517 67.339 44.388 29.613 19.902 18.922 14.296 13.277 11.316 4.832 4.080 Thế Giới Di Động T6/2026 / Cuối 20… 67.339 / 64.727 FPT T6/2026 / Cuối 20… 44.388 / 43.379 VPBank T6/2026 / Cuối 20… 29.613 / 28.768 TNG T6/2026 / Cuối 20… 19.902 / 18.872 HDBank T6/2026 / Cuối 20… 18.922 / 18.273 Vinhomes T6/2026 / Cuối 20… 14.296 / 12.799 Techcombank T6/2026 / Cuối 20… 13.277 / 12.705 FPT Telecom T6/2026 / Cuối 20… 11.316 / 10.731 BlueMarQ Group T6/2026 / Cuối 20… 4.832 / 4.160 Coteccons T6/2026 / Cuối 20… 4.080 / 3.5 Đơn vị: người; Nguồn: BCTC DN.

Thế Giới Di Động dẫn đầu, tuyển hơn 2.600 việc làm mới

Đứng đầu bảng xếp hạng là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) khi bổ sung 2.612 vị trí lao động trong nửa đầu năm nay, nâng quy mô nhân sự từ 64.727 người cuối năm 2025 lên 67.339 người vào cuối tháng 6/2026. Mức tăng tương đương khoảng 4%, đồng thời giúp MWG tiếp tục là doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn nhất trong nhóm khảo sát.

Việc mở rộng nhân sự diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ này tăng trưởng mạnh. Báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy doanh thu thuần của MWG đạt 48.751 tỷ đồng , tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.355 tỷ đồng , cao gấp hơn 2 lần..

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận 95.213 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh công ty mẹ, chuỗi Điện Máy Xanh và Thegioididong.com cũng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động khi tăng thêm hơn 800 lao động, nâng tổng số nhân viên lên gần 33.000 người vào cuối quý II.

Xếp sau MWG là Vinhomes với 1.497 vị trí nhân sự được tuyển mới, nâng tổng số lao động trực thuộc lên 14.296 người. Đứng thứ 3 là CTCP Đầu tư và Thương mại TNG với việc bổ sung 1.030 vị trí lao động sau 6 tháng, trong khi Tập đoàn FPT cũng đứng thứ 4 với việc tuyển thêm 1.009 nhân sự trong nửa đầu năm.

Chỉ riêng 4 doanh nghiệp dẫn đầu đã tạo ra hơn 6.100 việc làm mới, chiếm hơn 60% tổng số lao động tăng thêm của nhóm 10 doanh nghiệp được thống kê.

VPBank, HDBank, Techcombank tuyển thêm hàng nghìn nhân viên

Một điểm đáng chú ý là sự hiện diện dày đặc của nhóm ngân hàng. VPBank, HDBank và Techcombank đều nằm trong Top 10 doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất nửa đầu năm nay.

Trong đó, VPBank bổ sung thêm 845 lao động, HDBank tăng 649 người, còn Techcombank tuyển thêm 572 nhân sự. Tổng cộng, 3 ngân hàng này đã tạo thêm 2.066 việc làm, cho thấy nhu cầu mở rộng mạng lưới, đầu tư cho chuyển đổi số và phát triển các mảng kinh doanh vẫn duy trì ở mức cao.

Ở nhóm công nghệ, ngoài FPT, FPT Telecom cũng tăng thêm 585 nhân viên, đưa tổng số lao động lên hơn 11.300 người. Điều này giúp công nghệ trở thành lĩnh vực có 2 đại diện góp mặt trong Top 10.

10 DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHIỀU NHẤT NỬA NĂM QUA Thế Giới Di Động Vinhomes TNG FPT VPBank BlueMarQ Group HDBank FPT Telecom Techcombank Coteccons 2.612 1.497 1.030 1.009 845 672 649 585 572 563 Thế Giới Di Động Tuyển thêm 2.612 Vinhomes Tuyển thêm 1.497 TNG Tuyển thêm 1.030 FPT Tuyển thêm 1.009 VPBank Tuyển thêm 845 BlueMarQ Group Tuyển thêm 672 HDBank Tuyển thêm 649 FPT Telecom Tuyển thêm 585 Techcombank Tuyển thêm 572 Coteccons Tuyển thêm 563 Đơn vị: người; Nguồn: BCTC DN.

Trong khi đó, BlueMarQ Group (tên mới của Tập đoàn Đất Xanh) cũng ghi nhận mức tăng 672 lao động, tương đương hơn 16% so với cuối năm trước, phản ánh hoạt động triển khai dự án sôi động trở lại. Coteccons cũng tuyển thêm 563 nhân sự, nâng quy mô lao động lên 4.080 người, tăng khoảng 16% sau nửa năm.

Nhìn tổng thể, nhu cầu tuyển dụng đang tập trung ở những doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng hoạt động và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn như MWG hay Vinhomes đóng góp phần lớn số việc làm mới nhờ quy mô vận hành lớn, các doanh nghiệp như BlueMarQ hay Coteccons lại nổi bật với tốc độ gia tăng nhân sự ở mức 2 chữ số, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng trong các lĩnh vực bất động sản và xây dựng.