Thủ tướng khuyến khích sáp nhập các doanh nghiệp Nhà nước

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 7/8/2026 về triển khai công tác cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 79, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo trước 31/8 hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Để khẩn trương đẩy nhanh công tác sắp xếp, cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đi kèm đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý có cơ chế giám sát độc lập đối với quá trình chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp.

"Khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp theo quy định pháp luật nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế...", công điện nêu.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý (hoàn thành trước ngày 31/8).

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước đề xuất kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 (trừ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) và 3 Ngân hàng Thương mại cổ phần (Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam).

Kế hoạch cần gửi Bộ Tài chính trước ngày 12/8 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý thực hiện xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030 (hoàn thành trước ngày 31/8).

Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cũng cần chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp Hội đồng thành viên về Kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn giai đoạn 2026-2030 (hoàn thành trước ngày 31/8).

Thủ tướng giao Bộ Tài chính giám sát, đôn đốc việc hoàn thành phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác theo thời hạn đề ra.

Bộ Tài chính và các cơ quan đại diện chủ sở hữu đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

Thủ tướng quán triệt đây là nhiệm vụ quan trọng, cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn.