Một doanh nghiệp nhà nước nhận hơn 2 tỷ USD từ Honda, Toyota và Ford

Từ năm 2018 đến nay, VEAM đã thu hơn 54.000 tỷ đồng, tương đương trên 2 tỷ USD cổ tức từ Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam.

VEAM hưởng "trái ngọt" từ các liên doanh ôtô. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Tổng CTCP Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (UPCoM: VEA) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.298 tỷ đồng , tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật trong kỳ là khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 1.990 tỷ đồng . Bên cạnh đó, doanh thu tài chính mang về hơn 287 tỷ đồng , chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng. Nhờ đó, VEAM báo lãi sau thuế 2.218 tỷ đồng .

VEAM là doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm giữ 88,5% vốn điều lệ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, động cơ đốt trong (xăng và diesel), máy xay xát lúa, hộp số nuôi tôm... Ngoài ra, doanh nghiệp còn sản xuất, lắp ráp ôtô tải nhưng mảng này chỉ đóng góp tỷ trọng khiêm tốn vào kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, nguồn lợi nhuận chủ yếu của VEAM đến từ các khoản đầu tư vào liên doanh. Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp sở hữu 30% vốn tại Honda Việt Nam, 20% tại Toyota Việt Nam và gián tiếp nắm 25% Ford Việt Nam thông qua công ty con Diesel Sông Công. Phần lớn lợi nhuận của VEAM nhiều năm qua đều được tạo ra từ 3 liên doanh này.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II, chỉ trong 6 tháng đầu năm, VEAM đã nhận gần 6.184 tỷ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam.

Nếu tính từ năm 2018 đến nay, VEAM đã thu về hơn 54.000 tỷ đồng , tương đương trên 2 tỷ USD từ cổ tức của các liên doanh Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam. Trong đó, Honda Việt Nam là đơn vị đóng góp lớn nhất với gần 48.000 tỷ đồng .

TIỀN CỔ TỨC VEAM NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC LIÊN DOANH TỪ 2018 ĐẾN NAY Nguồn: BCTC công ty mẹ. Nhãn Honda Toyota Ford 2018 tỷ đồng 4494 621 0 2019

5824 841 287 2020

6077 876 10.5 2021

4550 676 280 2022

4380 717 15.5 2023

5844 660 253 2024

5079 261 334 2025

5505 264 295 6T2026

6184 0 0

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 6, ban lãnh đạo VEAM tiếp tục khẳng định 3 liên doanh Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam vẫn là động lực tăng trưởng lợi nhuận quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cả 3 hãng xe này đều đang triển khai các chiến lược phát triển xe hybrid và phương tiện sử dụng năng lượng xanh nhằm thích ứng với xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Bên cạnh việc duy trì hợp tác với các đối tác hiện hữu, VEAM cho biết đang nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với một tập đoàn ôtô lớn của Trung Quốc để triển khai dự án nhà máy VEAM Auto tại Thanh Hóa. Dự án dự kiến sản xuất xe điện chở khách 5-7 chỗ, xe tải điện cùng các phương tiện phục vụ lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.

Về dài hạn, doanh nghiệp cũng để ngỏ khả năng mở rộng sang một số lĩnh vực khác như khai khoáng và các ứng dụng chuyên dụng.