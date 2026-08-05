Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Một doanh nghiệp nhà nước nhận hơn 2 tỷ USD từ Honda, Toyota và Ford

  • Thứ tư, 5/8/2026 10:26 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Từ năm 2018 đến nay, VEAM đã thu hơn 54.000 tỷ đồng, tương đương trên 2 tỷ USD cổ tức từ Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam.

VEAM hưởng "trái ngọt" từ các liên doanh ôtô. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Tổng CTCP Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (UPCoM: VEA) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.298 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật trong kỳ là khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 1.990 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính mang về hơn 287 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng. Nhờ đó, VEAM báo lãi sau thuế 2.218 tỷ đồng.

VEAM là doanh nghiệp do Bộ Công Thương nắm giữ 88,5% vốn điều lệ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, động cơ đốt trong (xăng và diesel), máy xay xát lúa, hộp số nuôi tôm... Ngoài ra, doanh nghiệp còn sản xuất, lắp ráp ôtô tải nhưng mảng này chỉ đóng góp tỷ trọng khiêm tốn vào kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, nguồn lợi nhuận chủ yếu của VEAM đến từ các khoản đầu tư vào liên doanh. Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp sở hữu 30% vốn tại Honda Việt Nam, 20% tại Toyota Việt Nam và gián tiếp nắm 25% Ford Việt Nam thông qua công ty con Diesel Sông Công. Phần lớn lợi nhuận của VEAM nhiều năm qua đều được tạo ra từ 3 liên doanh này.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II, chỉ trong 6 tháng đầu năm, VEAM đã nhận gần 6.184 tỷ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam.

Nếu tính từ năm 2018 đến nay, VEAM đã thu về hơn 54.000 tỷ đồng, tương đương trên 2 tỷ USD từ cổ tức của các liên doanh Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam. Trong đó, Honda Việt Nam là đơn vị đóng góp lớn nhất với gần 48.000 tỷ đồng.

TIỀN CỔ TỨC VEAM NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC LIÊN DOANH TỪ 2018 ĐẾN NAY
Nguồn: BCTC công ty mẹ.
Nhãn Honda Toyota Ford
2018 tỷ đồng 4494 621 0
2019
5824 841 287
2020
6077 876 10.5
2021
4550 676 280
2022
4380 717 15.5
2023
5844 660 253
2024
5079 261 334
2025
5505 264 295
6T2026
6184 0 0

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 6, ban lãnh đạo VEAM tiếp tục khẳng định 3 liên doanh Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam vẫn là động lực tăng trưởng lợi nhuận quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cả 3 hãng xe này đều đang triển khai các chiến lược phát triển xe hybrid và phương tiện sử dụng năng lượng xanh nhằm thích ứng với xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Bên cạnh việc duy trì hợp tác với các đối tác hiện hữu, VEAM cho biết đang nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với một tập đoàn ôtô lớn của Trung Quốc để triển khai dự án nhà máy VEAM Auto tại Thanh Hóa. Dự án dự kiến sản xuất xe điện chở khách 5-7 chỗ, xe tải điện cùng các phương tiện phục vụ lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.

Về dài hạn, doanh nghiệp cũng để ngỏ khả năng mở rộng sang một số lĩnh vực khác như khai khoáng và các ứng dụng chuyên dụng.

Công ty ôtô lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam muốn đi làm xe điện

VEAM dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt hấp dẫn, đồng thời chuẩn bị hợp tác với một tập đoàn ôtô lớn của Trung Quốc để phát triển nhà máy sản xuất xe điện.

08:59 18/6/2026

Sunshine Homes thu chưa đến 8 tỷ nhưng lãi gần 1.600 tỷ đồng

Sunshine Homes chỉ ghi nhận chưa đầy 8 tỷ đồng doanh thu quý II, giảm 95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi từ công ty liên kết, doanh nghiệp báo lãi ròng 1.568 tỷ đồng.

14:24 2/8/2026

Chủ khu resort trăm triệu đồng/đêm Six Senses Ninh Van Bay lãi lớn

Doanh thu và lợi nhuận quý II của Ninh Vân Bay đồng loạt tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 678 tỷ đồng.

19:11 2/8/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

VEAM Honda Toyota VEAM Auto Diesel Sông Công Ford Việt Nam Honda Việt Nam

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý