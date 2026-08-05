Nội Bài chịu đánh giá 1 sao sau khi đổi điểm đón xe công nghệ

Sau những ngày đầu áp dụng phương án phân luồng giao thông mới, nhiều hành khách đã để lại đánh giá 1 sao, phản ánh việc di chuyển đến điểm đón xe công nghệ còn bất tiện.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức phương án phân luồng giao thông mới từ ngày 3/8. Ảnh: NIA.

Tối qua (4/8), Hà Nội ghi nhận cơn mưa lớn. Tại sân bay Nội Bài, không ít hành khách vừa hạ cánh đã phải kéo hành lý đi bộ dưới mưa để tìm điểm đón xe công nghệ theo phương án phân luồng mới.

Tài xế và hành khách đều gặp khó

Anh Hùng, tài xế Grab thường xuyên đón khách tại Nội Bài, cho biết những ngày đầu áp dụng quy định mới khiến cả tài xế và hành khách đều mất thêm thời gian làm quen.

"Tối hôm qua mưa rất to. Khách phải đi bộ ra bãi đỗ khá xa mà không có mái che nên cả người và hành lý đều ướt. Do điểm đón mới nên khách và tài xế cũng khó tìm thấy nhau hơn trước, nhiều người lên xe đều than bất tiện", tài xế này chia sẻ.

Là một trong những hành khách vừa trải nghiệm phương án mới, anh Quang Định cũng cho rằng quãng đường đi bộ từ nhà ga ra khu vực đón xe công nghệ khá dài, đặc biệt khi mang theo nhiều hành lý.

"Đi hơi xa và không có mái che nên nếu gặp mưa hoặc nắng sẽ khá bất tiện. Nhưng bù lại thì khu vực trước nhà ga thông thoáng hơn, xe cộ không còn ùn tắc như trước", anh cho biết.

Xe công nghệ cùng các xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ sẽ đón xe tại các bãi đỗ riêng ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Những chia sẻ này cũng xuất hiện khá nhiều trên Google Reviews đối với sân bay Nội Bài. Chỉ sau khoảng một ngày triển khai phương án phân luồng phương tiện mới, nhiều tài khoản đã để lại đánh giá 1 sao, chủ yếu phản ánh việc phải đi bộ xa hơn để đón xe công nghệ, thiếu mái che tại khu vực bãi đỗ và gặp khó khăn khi thời tiết không thuận lợi.

Một tài khoản bình luận: "Phân luồng sảnh khách đến nguy hiểm cho khách khi qua đường, hành lý lỉnh kỉnh bê vác như bến xe, mái che không tới, mưa nắng khách chịu...".

Một tài khoản khác cho rằng việc đón xe công nghệ trở nên bất tiện, đặc biệt khi thời tiết nắng gắt hoặc mưa lớn, do hành khách phải đi bộ khá xa trong khi khu vực bãi đỗ chưa có mái che.

Một tài khoản chia sẻ trải nghiệm đón xe tại sân bay Nội Bài. trên Google Reviews.

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm không thuận lợi khi hạ cánh đúng vào thời điểm trời mưa: "Người và hành lý đều ướt như chuột lột, cảm thấy rất ngại với bác tài".

Trong khi đó, một tài khoản khác phản ánh vị trí đón ôtô chưa thuận tiện khi thời tiết xấu. Theo người này, hành khách phải đội mưa đi bộ ra bãi xe vì khu vực đón không có mái che, khiến cả người và hành lý đều ướt.

Hiện nay, hầu hết hãng xe công nghệ đã cập nhật hướng dẫn mới cho tài xế và hành khách hoạt động tại Nội Bài. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định trong những ngày đầu còn gặp một số khó khăn do còn bỡ ngỡ.

Nội Bài điều chỉnh phân luồng để giảm ùn tắc

Theo phương án phân luồng giao thông mới được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng từ ngày 3/8, taxi truyền thống tiếp tục được phép đón khách tại các làn đường gần nhà ga.

Trong khi đó, hành khách sử dụng xe công nghệ như Grab, Green SM cùng các xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ sẽ đón xe tại các bãi đỗ riêng.

Cụ thể, tại nhà ga T1, điểm đón được bố trí tại bãi P2 trước sảnh E. Đối với nhà ga T2, hành khách di chuyển đến bãi P1; khi bãi này đầy, xe sẽ được điều tiết sang bãi P7.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi sơ đồ phân luồng trong thời gian đầu áp dụng phương án mới. Ảnh: NIA.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết việc điều chỉnh có thể khiến hành khách đi xe công nghệ phải đi bộ thêm một đoạn so với trước đây. Tuy nhiên, với đặc thù diện tích sân đỗ và hệ thống luồng tuyến tiếp cận có giới hạn, sân bay buộc phải quy hoạch lại vị trí đón khách theo từng công năng nhằm giảm ùn tắc cục bộ và tạo không gian thông thoáng trước nhà ga.

Bên cạnh đó, xe cá nhân biển trắng dưới 9 chỗ cũng được phân luồng theo hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Thời gian dừng đón, trả khách tại khu vực nhà ga được giới hạn tối đa 5 phút và tài xế không được rời xe quá 2 m.

Thực tế, việc tách riêng khu vực đón khách giữa taxi truyền thống và xe công nghệ không phải là mô hình mới.

Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai phương án tương tự. Theo cách tổ chức này, hành khách sử dụng taxi truyền thống chỉ cần đi bộ quãng đường ngắn để lên xe, trong khi người lựa chọn xe công nghệ phải di chuyển khoảng 300-500 m đến bãi đỗ riêng.