Cổ phiếu PNJ đang 'hồi sinh'?

Sau nhiều phiên bị bán tháo vì thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần hai phiên liên tiếp, trở thành tâm điểm của phiên 4/8.

Cổ phiếu PNJ đã giảm 60% so với đỉnh. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 4/8 khi lực cầu tiếp tục chiếm ưu thế, đưa VN-Index áp sát ngưỡng 1.780 điểm.

Ngay từ đầu phiên, lực bán chốt lời xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giằng co quanh mốc tham chiếu.

Tuy nhiên, trạng thái giằng co không kéo dài quá lâu. Bước sang phiên chiều, lực cầu gia tăng rõ rệt tại nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đã giúp chỉ số bứt tốc.

Điểm trừ của phiên nằm ở việc dòng tiền vẫn chưa tạo được sự đồng thuận trên toàn bộ nhóm vốn hóa lớn. Nhiều cổ phiếu đầu ngành như HPG, FPT, VNM, MWG, VCB, BID hay TCB chịu áp lực điều chỉnh, khiến đà tăng của chỉ số phần nào bị kìm hãm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 19.500 tỷ đồng , giảm nhẹ so với phiên trước. Dù vậy, mức giao dịch này vẫn được đánh giá tích cực nếu so với giai đoạn trầm lắng.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,39 điểm (+0,8%) lên 1.777,23 điểm; HNX-Index tăng 7,13 điểm (+2,6%) lên 286,41 điểm; UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (+0,4%) lên 127,2 điểm.

Bảng điện tử không còn nghiêng về một phía như trước mà phân hóa trở lại. Toàn thị trường chứng kiến 364 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần), 858 mã giữ tham chiếu và 325 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Trong rổ VN30, sắc xanh và sắc đỏ gần như cân bằng với 14 mã tăng, 15 mã giảm và SSI là cổ phiếu duy nhất giữ tham chiếu. Dù vậy, nhờ mức tăng mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30-Index vẫn tăng gần 10 điểm, lên 1.927 điểm.

Cổ phiếu PNJ "bật dậy" sau khi chạm đáy thấp nhất 5 năm qua. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin". VIC tăng 2,4%, VHM tăng 3,3% và VRE tăng 4,8%, trở thành 3 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào mức tăng của VN-Index.

Bên cạnh đó, dòng tiền cũng tìm đến nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu có tính dẫn dắt như STB (+3,6%), HDB (+2,7%), MBB (+1,7%), LPB (+1,5%), cùng các mã HVN (+3,3%), GEX (+6,4%) và GEL tăng hết biên độ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên là diễn biến của cổ phiếu PNJ. Mã này tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp, qua đó phục hồi lên 35.450 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn là vùng thấp nhất mà cổ phiếu này ghi nhận kể từ đầu năm 2021 và thấp hơn khoảng 60% so với đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm nay.

Trước đó, cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố nhiều chủ tiệm vàng, doanh nghiệp kinh doanh trang sức cùng một số lãnh đạo, nhân viên tại P-Lab (công ty thành viên của PNJ) cũng như SJC.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB (-1,3%), HPG (-1,8%), BSR (-2%), TCB (-1%), BID (-0,7%), VNM (-1,3%), BVH (-2%), TCX (-0,6%) và MWG (-0,6%), qua đó hạn chế phần nào đà tăng của VN-Index.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi mua ròng khoảng 870 tỷ đồng , đánh dấu phiên mua ròng thứ hai liên tiếp. Dòng tiền ngoại tập trung giải ngân mạnh vào VIC với giá trị mua ròng 438 tỷ đồng , tiếp đến là VHM (+ 283 tỷ đồng ) và MBB (+ 171 tỷ đồng ).

Ở chiều bán ra, VNM dẫn đầu danh sách bị khối ngoại chốt lời với giá trị bán ròng 115 tỷ đồng , theo sau là VPB (- 91 tỷ đồng ) và TCB (-61 tỷ đồng).