Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng'

Sau chuỗi 4 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ được dòng tiền kéo lên mức giá trần trong phiên 27/7. Dù vậy, thị giá doanh nghiệp này vẫn ở vùng thấp nhất 5 năm.

Cổ phiếu PNJ được gom hàng trở lại. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 27/7 khi làn sóng bán tháo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau tuần giảm hơn 100 điểm. Tâm lý thận trọng bao trùm ngay từ đầu phiên khiến dòng tiền đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra khá dè dặt. Sau khoảng một giờ giao dịch đầu tiên, VN-Index nhanh chóng đánh mất sắc xanh và lùi xuống dưới tham chiếu.

Diễn biến giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, bước sang đợt khớp lệnh liên tục cuối phiên chiều, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.

Thanh khoản cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 16.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 17,1 điểm (-1%) xuống còn 1.669,01 điểm. HNX-Index mất 3,64 điểm (-1,3%) xuống 269,35 điểm, trong khi UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,37 điểm (+0,3%) lên 126,26 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 497 mã giảm (gồm 27 mã giảm sàn), 837 mã giữ tham chiếu và 215 mã tăng (gồm 12 mã tăng trần).

Rổ VN30 tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường khi ghi nhận tới 24 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và duy nhất MSN giữ giá tham chiếu. Chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vì thế mất gần 23 điểm, lùi xuống còn 1.806 điểm.

Cổ phiếu PNJ được "giải cứu" thành công. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống được phân bổ trên nhiều nhóm ngành, với hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu như BID (-3,6%), MWG (giảm sàn), TCB (-4,3%), HPG (-2,2%), VPB (-1,6%), VCB (-4,4%), HDB (-2,1%), GEE (-6,5%), VPI (-5,6%) và BCM (giảm sàn).

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá khiêm tốn. LPB tăng 3,1% và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Theo sau là VHM (+0,8%), MCH (+1,9%), VIC (+0,2%), PNJ (tăng trần), HVN (+1,4%), SSB (+1%), BVH (+0,9%), HAH (+3,5%) và PHR (+3,3%).

Đáng chú ý nhất trong phiên là diễn biến của cổ phiếu PNJ khi mã này được dòng tiền bắt đáy kéo lên mức giá trần sau chuỗi giảm sâu trước đó.

Dù tăng hết biên độ trong phiên 27/7, thị giá PNJ mới chỉ hồi phục lên 32.900 đồng/cổ phiếu, vẫn là vùng giá thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Thanh khoản cũng bùng nổ với hơn 10,2 triệu cổ phiếu được sang tay theo phương thức khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 330 tỷ đồng , nằm trong nhóm sôi động nhất toàn thị trường.

Trước đó, PNJ đã trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp. Riêng phiên gần nhất, cổ phiếu này ghi nhận tới 41,3 triệu đơn vị được khớp lệnh, tương đương gần 1.300 tỷ đồng , cho thấy lực cầu bắt đáy rất lớn nhưng vẫn không đủ hấp thụ áp lực bán, khiến cổ phiếu tiếp tục đóng cửa ở mức giá sàn.

Đà lao dốc của PNJ diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố nhiều chủ tiệm vàng, doanh nghiệp kinh doanh trang sức cùng một số lãnh đạo và nhân viên tại P-Lab (công ty thành viên của PNJ) cũng như SJC.