Mất hơn 100 điểm trong một tuần, chứng khoán còn giảm đến bao giờ?

Sau tuần giảm hơn 100 điểm và đánh mất hàng loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

VN-Index giảm hơn 100 điểm tuần vừa rồi. Ảnh: Phương Lâm.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, VN-Index giảm 101,34 điểm (-5,7%) xuống còn 1.686,11 điểm. Đây cũng là tuần điều chỉnh mạnh nhất của thị trường trong nhiều tháng trở lại đây, khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 100.572 tỷ đồng , tương ứng thanh khoản bình quân mỗi phiên tăng 22% so với tuần trước, cho thấy lực bán được đẩy mạnh trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu ở các nhóm bất động sản, dầu khí và ngân hàng.

Xét theo diễn biến dòng tiền, thanh khoản chỉ cải thiện tại một số nhóm ngành như thực phẩm - đồ uống, bán lẻ và tài nguyên cơ bản, cho thấy dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc thay vì quay trở lại thị trường trên diện rộng. Trong khi đó, giá trị giao dịch ở phần lớn nhóm ngành còn lại suy giảm.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 3.726 tỷ đồng trong tuần.

VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.640-1.650 điểm

Sau tuần lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng, các công ty chứng khoán nhìn chung vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index đã kích hoạt một nhịp giảm mới trong tuần qua, đưa chỉ số lùi sát vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Đơn vị này cho biết thanh khoản gia tăng trong các phiên giảm điểm nhưng lại suy yếu ở các nhịp hồi, phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi rõ rệt về xu hướng.

ACBS cũng lưu ý áp lực điều chỉnh lan rộng trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt thuộc các nhóm Vingroup, dầu khí và ngân hàng, khiến chỉ số chịu sức ép đáng kể. Trong bối cảnh xu hướng giảm vẫn duy trì ở cả ngắn hạn và trung hạn, công ty chứng khoán này cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.650 điểm trước khi xuất hiện các tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn.

VN-Index chưa xác nhận tạo đáy. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm mạnh. Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận biên độ dao động thu hẹp cùng thanh khoản sụt giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Theo Yuanta, khu vực 1.710-1.715 điểm có thể đóng vai trò là vùng hồi phục kỹ thuật trong những phiên đầu tuần. Tuy nhiên, do chỉ số vẫn vận động dưới các đường trung bình động ngắn hạn, xu hướng giảm chưa bị phá vỡ.

Công ty chứng khoán này dự báo VN-Index sẽ dao động chủ yếu trong vùng 1.640-1.710 điểm trong tuần này và kỳ vọng chỉ số sẽ hình thành đáy ngắn hạn, cân bằng quanh mốc 1.640 điểm nếu áp lực điều chỉnh tiếp tục kéo dài.

Về chiến lược đầu tư, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn không sử dụng đòn bẩy có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại. Việc giải ngân mới chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh về vùng 1.640 điểm hoặc khi xu hướng giảm được xác nhận kết thúc, thể hiện qua việc chỉ số vượt trở lại mốc 1.750 điểm.

Đối với nhà đầu tư trung hạn, sau 4 tuần giảm điểm liên tiếp, Yuanta đã hạ đánh giá xu hướng thị trường xuống mức trung tính. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục, thay vì gia tăng tỷ trọng khi xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng

Bên cạnh quan điểm thận trọng của nhiều công ty chứng khoán, một số đơn vị phân tích cho rằng VN-Index đang dần hình thành vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh.

Theo Chứng khoán SSI, áp lực bán vẫn là yếu tố khiến các nhịp hồi phục của VN-Index liên tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cho rằng vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm vẫn chưa bị xuyên thủng và tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa quan trọng của thị trường.

SSI cũng lưu ý các chỉ báo động lượng đang phát đi tín hiệu cải thiện. Nếu vùng hỗ trợ trên tiếp tục được bảo toàn, VN-Index có thể mở rộng nhịp hồi kỹ thuật lên vùng 1.700-1.720 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap đánh giá việc VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm sau duy nhất một phiên hồi phục cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn ở mức cao. Theo đó, kịch bản có xác suất cao hơn là chỉ số sẽ quay lại kiểm định vùng 1.660 điểm trong những phiên tới.

Vietcap cũng đưa ra 2 kịch bản cho thị trường. Nếu vùng hỗ trợ 1.660 điểm bị phá vỡ, VN-Index có thể tiếp tục lùi về vùng 1.580 điểm. Ngược lại, trong trường hợp xuất hiện nhịp hồi phục, khu vực quanh 1.700 điểm nhiều khả năng sẽ trở thành vùng kháng cự đáng chú ý, nơi áp lực bán có thể gia tăng.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng diễn biến của phiên giao dịch cuối tuần chưa làm thay đổi kỳ vọng về một nhịp hồi phục ngắn hạn. Mặc dù VN-Index quay đầu điều chỉnh sau phiên phục hồi trước đó, lực cầu vẫn xuất hiện tại vùng giá thấp, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên. Theo TPS, điều này cho thấy áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt so với các phiên trước.

Dù vậy, TPS cũng lưu ý thanh khoản giảm xuống dưới mức bình quân 20 phiên phản ánh dòng tiền vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng. Bên cạnh đó, việc VN-Index vẫn vận động dưới các vùng kháng cự quan trọng đồng nghĩa xu hướng trung hạn chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Trên cơ sở đó, TPS tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ duy trì nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn với mục tiêu gần nhất quanh vùng 1.770 điểm. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này nhấn mạnh đây vẫn chỉ là nhịp hồi trong bối cảnh xu hướng trung hạn còn nhiều thách thức.

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế mua đuổi và chờ thêm tín hiệu xác nhận từ xu hướng cũng như sự cải thiện của dòng tiền trước khi gia tăng tỷ trọng.