Sharp thâu tóm một doanh nghiệp điện mặt trời Việt Nam

Sau khi mua lại toàn bộ phần vốn của đối tác trong nước, tập đoàn điện tử Nhật Bản Sharp chính thức sở hữu 100% Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Sharp Việt Nam.

Sharp thâu tóm SESV sau khi mua lại vốn góp của CTCP Xây dựng và Kỹ thuật NSN. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Sharp (Nhật Bản) vừa thông báo công ty con Sharp Energy Solutions Corporation đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ phần vốn góp của CTCP Xây dựng và Kỹ thuật NSN tại CTCP Giải pháp Năng lượng Sharp NSN, qua đó trở thành chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo thông báo, giao dịch được hoàn tất vào ngày 30/6 vừa qua. Giá trị thương vụ không được các bên tiết lộ.

Trước đó, từ ngày 28/5, doanh nghiệp đã đổi tên từ CTCP Giải pháp Năng lượng Sharp NSN thành Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Sharp Việt Nam (Sharp Energy Solution Vietnam Company Limited - SESV).

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy SESV được thành lập vào tháng 3/2019, đặt trụ sở tại Hà Nội, với ông Shiraka Hideaki là người đại diện theo pháp luật.

Khi mới thành lập, SESV hoạt động theo mô hình liên doanh giữa Sharp Energy Solutions Corporation và CTCP Xây dựng và Kỹ thuật NSN. Trong đó, phía Sharp phụ trách mảng giải pháp năng lượng, còn NSN đóng góp năng lực trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, công trình dân dụng và tư vấn thiết kế.

Trong hơn 7 năm hoạt động, SESV chủ yếu cung cấp dịch vụ EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công) cho các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, đồng thời cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì các hệ thống điện mặt trời sau khi đưa vào khai thác.

Theo Sharp, việc chuyển từ mô hình liên doanh sang doanh nghiệp 100% vốn của tập đoàn sẽ giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định, đồng thời tăng cường khả năng quản trị và triển khai hoạt động theo hướng đồng bộ hơn tại thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, Sharp cho biết SESV sẽ mở rộng sang lĩnh vực điện mặt trời mái nhà cho các nhà máy và cơ sở thương mại. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu phát triển các hệ thống điện mặt trời tích hợp giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS), nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ổn định và tối ưu hiệu quả khai thác.

Sharp là tập đoàn điện tử của Nhật Bản với lịch sử hơn 110 năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ điện tử tiêu dùng đến các giải pháp năng lượng. Bên cạnh sản xuất thiết bị điện tử, doanh nghiệp còn phát triển hệ thống điện mặt trời và cung cấp các dịch vụ thiết kế, thi công, vận hành các công trình năng lượng.

Năm 2016, Sharp chính thức trở thành công ty con của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) sau khi tập đoàn công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn tất thương vụ mua 66% cổ phần với giá khoảng 3,5 tỷ USD . Thương vụ này đánh dấu một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong ngành điện tử Nhật Bản, đồng thời đưa Sharp trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái sản xuất và công nghệ toàn cầu của Foxconn.