Một doanh nghiệp bất động sản không còn cổ đông lớn

Sau đợt bán giải chấp hơn 14,3 triệu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường, DIC Corp không còn bất kỳ cổ đông nào nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp. Ảnh: DIG.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (HoSE: DIG) vừa công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cho thấy Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cùng các thành viên trong gia đình đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 21 đến 23/7, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp hơn 11,1 triệu cổ phiếu DIG thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do ông Cường nắm giữ giảm từ 40,5 triệu đơn vị xuống còn 29,37 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,09% xuống còn 3,69% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ sở hữu dưới 5%, ông Nguyễn Hùng Cường không còn là cổ đông lớn của DIC Corp.

Cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch HĐQT DIC Corp, em gái ông Cường - cũng bị bán giải chấp hơn 1,06 triệu cổ phiếu DIG trong các ngày 21-22/7. Sau giao dịch, bà Huyền giảm sở hữu từ 9,02 triệu cổ phiếu (1,13% vốn) xuống còn 7,95 triệu cổ phiếu, tương đương 1% vốn điều lệ.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - báo cáo bị bán giải chấp hơn 2,09 triệu cổ phiếu DIG trong giai đoạn 22-24/7. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Thành nắm giữ giảm từ 11,94 triệu đơn vị (1,5% vốn) xuống còn 9,85 triệu đơn vị, tương ứng 1,24% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong vài phiên giao dịch, gia đình Chủ tịch DIC đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14,3 triệu cổ phiếu DIG. Sau các giao dịch này, không còn thành viên nào trong gia đình ông Nguyễn Hùng Cường giữ tư cách cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo thường niên, tại thời điểm 31/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường là cổ đông lớn duy nhất của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu 8,61% vốn điều lệ, trong khi 91,39% vốn còn lại thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5%. Sau đợt bán giải chấp vừa qua, DIC Corp hiện không còn cổ đông lớn, đồng nghĩa toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp đều do các cổ đông nắm giữ dưới ngưỡng 5%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG hiện dừng ở mức 10.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 40% so với đầu năm và đang giao dịch tại vùng giá thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây.