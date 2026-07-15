Đại gia địa ốc và người nhà đổ xô 'bắt đáy' cổ phiếu

Trong lúc nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn giao dịch ở vùng giá thấp, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã liên tiếp đăng ký mua vào.

Con trai Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu NLG. Ảnh: Forbes.

Kể từ đầu tháng 7, hàng loạt lãnh đạo và những người liên quan tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đồng loạt đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bất động sản đã điều chỉnh mạnh và lùi về vùng giá thấp sau thời gian dài chịu áp lực bán.

Con trai Chủ tịch Nam Long liên tục mua vào

Trong nhóm doanh nghiệp ghi nhận giao dịch nội bộ đáng chú ý từ đầu tháng 7, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) là cái tên nổi bật.

Theo công bố, ông Nguyễn Nam, con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 8/7 đến 6/8.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu NLG do ông Nam nắm giữ sẽ tăng từ 6,7 triệu đơn vị lên 7,7 triệu đơn vị, tương đương 1,6% vốn doanh nghiệp. Với thị giá khoảng 25.800 đồng/cổ phiếu tại thời điểm công bố, giá trị thương vụ ước tính vào khoảng 26 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch Nam Long gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp năm nay. Hồi tháng 3, khi cổ phiếu NLG lùi về vùng 25.000 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong khoảng 3 năm - ông Nam cũng đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Hiệp, người con trai khác của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,2% lên 1,41% vốn tập đoàn, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phiếu.

Với riêng Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, vị doanh nhân ngành địa ốc đang trực tiếp nắm giữ hơn 38,15 triệu cổ phiếu NLG, tương ứng 7,86% vốn điều lệ Nam Long.

Các đại gia địa ốc liên tục vung tiền

Không chỉ Nam Long, làn sóng mua vào của người nội bộ còn xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp bất động sản khác.

Tại CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX), Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu trong thời gian 9/7-7/8.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hải sẽ tăng từ 13,43% lên 16,71% vốn công ty. Với thị giá khoảng 4.300 đồng/cổ phiếu, vị chủ tịch dự kiến chi khoảng 42 tỷ đồng để thực hiện thương vụ. Động thái này diễn ra khi cổ phiếu HPX vẫn giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm.

Trong khi đó, tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG thông qua giao dịch khớp lệnh trong giai đoạn 29/6-7/7.

Trong khoảng thời gian này, thị giá HAG dao động quanh 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đức đã chi khoảng 60 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Sau thương vụ, lượng cổ phiếu HAG do bầu Đức nắm giữ tăng từ gần 322 triệu lên gần 326 triệu đơn vị, tương ứng 25,72% vốn.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 liên tiếp bầu Đức mua vào cổ phiếu HAG kể từ đầu năm. Trước đó, ông liên tiếp gom 5 triệu cổ phiếu trong tháng 3, mua thêm 4 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 3 - giữa tháng 4, rồi mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 5 và 4 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 16/6-22/6. Tất cả các giao dịch đều được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Bầu Đức liên tục tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG.

Tính chung, bầu Đức cùng các thành viên trong gia đình hiện sở hữu 391,46 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 30,89% vốn doanh nghiệp. Trong đó, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam nắm giữ 52 triệu cổ phiếu (4,1%), còn con gái Đoàn Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu (1,03%).

Không chỉ mạnh tay mua vào, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, bầu Đức còn công khai bày tỏ niềm tin vào triển vọng doanh nghiệp và kêu gọi cổ đông đồng hành.

"Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi", Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh.

Một thương vụ đáng chú ý khác đến từ Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC).

Theo đó, CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian 30/6-29/7.

Với thị giá tại thời điểm công bố, giá trị thương vụ ước tính hơn 290 tỷ đồng , thuộc nhóm các giao dịch mua cổ phiếu nội bộ có quy mô lớn nhất trên thị trường trong thời gian gần đây.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Vinatex - Tân Tạo tại Kinh Bắc sẽ tăng từ 4,16% lên gần 5,3%, tương đương hơn 49,2 triệu cổ phiếu, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ông Đặng Thành Tâm hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, đồng thời là Tổng giám đốc Vinatex - Tân Tạo và sở hữu 5,5% vốn tại doanh nghiệp này. Trong khi đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - con gái ông Tâm - giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo và đang nắm 1,4% vốn tại công ty.