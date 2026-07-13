Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn 30.000 tỷ đầu tiên

SSI dự kiến phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 30.000 tỷ đồng và trở thành công ty chứng khoán có vốn lớn nhất thị trường.

Công ty Chứng khoán SSI của doanh nhân "sói già" Nguyễn Duy Hưng sắp tăng vốn lên hơn 30.000 tỷ đồng. Ảnh: SSI.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành hơn 500,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, SSI đã hoàn tất phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau đợt phát hành này, công ty có hơn 2,503 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 25.030 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất kế hoạch phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu thưởng kể trên, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên trên 30.000 tỷ đồng . Với con số này, doanh nghiệp của doanh nhân "sói già" Nguyễn Duy Hưng sẽ vượt Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), đơn vị hiện có vốn điều lệ 27.739 tỷ đồng , để trở lại vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Đáng chú ý, SSI cũng sẽ trở thành công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam đạt cột mốc 30.000 tỷ vốn.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên đầu năm, SSI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.838 tỷ đồng , tăng lần lượt 19% và 15% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi cho cổ đông ước khoảng 2.500 tỷ đồng .