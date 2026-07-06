'Cuộc chiến' môi giới chứng khoán ngày càng khốc liệt

Thị phần môi giới trên HoSE tiếp tục dịch chuyển khi VPS giảm mạnh nhất nhóm dẫn đầu, còn SSI, TCBS, VPBankS mở rộng thị phần giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Chỉ SSI và TCBS ghi nhận đà tăng trưởng thị phần môi giới trên HoSE trong quý II/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Theo danh sách thị phần môi giới vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố, Công ty Chứng khoán VPS tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong quý II năm nay. Tuy nhiên, công ty này cũng là đơn vị ghi nhận mức thu hẹp thị phần đáng kể nhất trong nhóm dẫn đầu.

Cụ thể, VPS chiếm 12,61% thị phần môi giới trên HoSE trong quý II, giảm mạnh so với mức 15,32% của quý trước, tương đương mất 2,71 điểm % thị phần vào tay các đối thủ. Dù vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nhóm bám đuổi, kết quả này cho thấy lợi thế áp đảo của VPS đã phần nào thu hẹp sau nhiều quý liên tiếp thống lĩnh thị trường.

Đứng ở vị trí thứ hai, Công ty Chứng khoán SSI ghi nhận thị phần 11,17%, tăng nhẹ so với mức 11,14% trong quý liền trước. Việc SSI duy trì được tỷ trọng môi giới cho thấy khả năng giữ chân khách hàng và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đặc biệt khi thanh khoản trên thị trường chứng khoán quý II suy giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm, khiến cuộc cạnh tranh giành thị phần trở nên khốc liệt hơn.

Ở nhóm tiếp theo, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục là điểm sáng khi nâng thị phần từ 8,85% lên 9,36%, qua đó giữ vững vị trí thứ 3 và là nhà môi giới có mức tăng thị phần mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Vietcap vẫn xếp thứ 4 với 7% thị phần trên HoSE, dù giảm nhẹ so với mức 7,35% của quý trước.

Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) trong quý II đã ghi nhận 6,8% thị phần môi giới trên HoSE, giảm khoảng 0,5 điểm % so với quý I.

STT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THỊ PHẦN QUÝ II 1 VPS 12,61% 2 SSI 11,17% 3 TCBS 9,36% 4 Vietcap 7% 5 HSC 6,8% 6 MBS 4,79% 7 VNDirect 3,96% 8 VPBankS 3,57% 9 KIS Việt Nam 2,99% 10 Mirae Asset Việt Nam 2,94%

Ở nhóm phía sau, xu hướng suy giảm cũng diễn ra khá rõ nét. Công ty Chứng khoán MB (MBS) giảm thị phần từ 5,29% xuống 4,79%, còn VNDirect lùi từ 4,78% xuống còn 3,96%.

Như vậy, trong top 7 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất HoSE, chỉ TCBS, SSI ghi nhận mức tăng trưởng trong quý vừa qua. Các doanh nghiệp còn lại đều chứng kiến thị phần thu hẹp với mức độ khác nhau, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường môi giới chứng khoán.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) là cái tên gây chú ý khi nâng thị phần từ 2,94% lên 3,57%, qua đó vượt KIS Việt Nam - đơn vị giảm từ 3,21% xuống 2,99% - để vươn lên vị trí thứ 8 toàn thị trường.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) không còn góp mặt trong top 10 sau khi nắm giữ 2,87% thị phần ở quý I. Thay thế VCBS là Mirae Asset Việt Nam với 2,94% thị phần, qua đó trở lại nhóm 10 công ty môi giới lớn nhất trên HoSE.

Một điểm đáng chú ý khác là mức độ tập trung của thị trường môi giới đang có dấu hiệu giảm bớt. Thống kê cho thấy tổng thị phần của 10 công ty chứng khoán lớn nhất chỉ còn 64,19% trong quý II, giảm đáng kể so với 69,05% của quý trước. Điều này đồng nghĩa gần 36% thị phần đã thuộc về các nhà môi giới ngoài top 10.