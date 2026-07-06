Bao giờ VN-Index tăng trở lại mốc 1.900 điểm?

Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng nhưng sẽ chịu thử thách lớn tại vùng 1.885-1.930 điểm trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng.

VN-Index có thể tiếp tục thử thách vùng 1.900 điểm tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index đã ghi nhận mức giảm 9,83 điểm (-0,5%), lùi về 1.862,08 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 87.000 tỷ đồng , tương ứng giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 9% so với tuần trước, phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng hơn của nhà đầu tư. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, khi lực bán gia tăng trên diện rộng.

Xét về diễn biến dòng tiền, nhóm bất động sản ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về khả năng thu hút vốn sau giai đoạn tăng "nóng". Trong khi đó, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang nhóm ngân hàng và duy trì vai trò là động lực dẫn dắt thị trường. Ngoài ra, dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện tại một số nhóm ngành khác, cho thấy xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu vẫn đang diễn ra.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 2.887 tỷ đồng trong cả tuần. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu như HPG, VNM và VHM. Ở chiều ngược lại, VIC, MWG và VCB là những mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất.

VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index tiếp tục giằng co trong tuần qua với biên độ dao động ngày càng thu hẹp khi tiến sát vùng kháng cự quan trọng 1.880 điểm. Mặc dù thanh khoản cải thiện ở một số phiên, giá trị giao dịch bình quân của cả tuần vẫn thấp hơn mức trung bình trong tháng, cho thấy dòng tiền vẫn giữ tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng đẩy mạnh giải ngân.

Điểm tích cực được ACBS ghi nhận là sự dịch chuyển của dòng tiền từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup sang các nhóm ngân hàng và tiêu dùng. Diễn biến này phản ánh dòng vốn vẫn đang chủ động tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành được đánh giá có triển vọng hơn, thay vì rút khỏi thị trường.

VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cho rằng nhịp tăng hiện tại vẫn thiếu sự đồng thuận của thanh khoản. Bên cạnh đó, một số chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đã có dấu hiệu suy yếu sau giai đoạn rơi vào vùng quá mua. Đây là yếu tố làm gia tăng khả năng VN-Index sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá VN-Index giảm nhẹ trong phiên cuối tuần vừa qua nhưng khối lượng giao dịch chỉ tăng không đáng kể, đồng thời đồ thị giá vẫn đang trong trạng thái giằng co ngay bên dưới vùng kháng cự 1.885-1.890 điểm.

Theo các chuyên gia phân tích, chỉ số vẫn duy trì trên đường trung bình động 9 phiên (MA9), trong khi áp lực bán chưa gia tăng mạnh. Vì vậy, VN-Index vẫn còn cơ hội tiếp tục nhích lên để kiểm định vùng 1.885-1.890 điểm. Xu hướng kế tiếp của thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của dòng tiền và diễn biến giá khi chỉ số tiếp cận vùng cản này.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Đối với chiến lược ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại và theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại vùng 1.885-1.890 điểm, bởi đây vẫn là ngưỡng kháng cự có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng kế tiếp.

Ở góc nhìn trung hạn, dù VN-Index giảm 0,5% trong tuần qua, chỉ số vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang đối mặt vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.920 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện có và chưa vội mở thêm các vị thế mua mới.

Còn theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcap, tín hiệu tăng của VN-Index vẫn được duy trì khi chỉ số tiếp tục đóng cửa trên đường trung bình động 50 phiên (MA50), hiện nằm quanh vùng 1.861 điểm. Đây là cơ sở để đơn vị phân tích này giữ quan điểm tích cực, với xác suất cao hơn dành cho kịch bản VN-Index tiếp tục hướng lên vùng 1.900-1.930 điểm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã quay trở lại sau nhịp hồi phục trước đó. Theo đó, vùng hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng tăng hiện nay được mở rộng xuống khu vực 1.845-1.860 điểm. Diễn biến của chỉ số tại vùng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận khả năng duy trì đà tăng.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định trạng thái giằng co vẫn là diễn biến chủ đạo của thị trường khi VN-Index chưa thể bứt phá để hình thành xu hướng rõ ràng. BSC cho rằng thị trường cần thêm thời gian để xác lập xu hướng mới, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng trong các quyết định giao dịch.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lưu ý diễn biến của VN-Index hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến biến động của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ bức tranh chung của toàn thị trường. Vì vậy, bên cạnh diễn biến của VN-Index, nhà đầu tư cần theo dõi thêm sự cải thiện của thanh khoản cũng như độ rộng thị trường để đánh giá mức độ bền vững của xu hướng tăng.

Trên cơ sở đó, TPS kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.895 điểm trong các phiên sắp tới. Trong kịch bản tích cực hơn, nếu dòng tiền được cải thiện và lan tỏa rộng sang nhiều nhóm ngành, chỉ số có khả năng tiếp tục kiểm định vùng kháng cự 1.930 điểm.