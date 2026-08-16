Tủ lạnh, máy giặt 'cũ làm mới' từ EU, Anh sẽ dễ vào Việt Nam?

Màn hình, máy chiếu, thiết bị làm lạnh, máy móc công nghiệp và một số thiết bị y tế đã qua phục hồi thuộc diện được xem xét nhập khẩu.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).

Danh mục hiện hành trải rộng ở nhiều lĩnh vực, gồm một số máy xử lý dữ liệu và bộ phận; thiết bị trạm gốc, chuyển mạch, định tuyến; màn hình, máy chiếu; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; tủ lạnh, tủ kết đông, thiết bị làm lạnh; máy giặt công suất lớn, máy giặt khô, máy sấy, máy khâu; máy móc công nghiệp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị y tế và một số phụ tùng chuyên ngành.

Theo quy định, hàng hóa tân trang phải thuộc đúng danh mục, được cấu tạo toàn bộ hoặc một phần từ linh kiện đã qua sử dụng và trải qua quá trình phục hồi, kiểm tra chất lượng.

Sau khi phục hồi, sản phẩm phải có đầy đủ chức năng, chất lượng, hiệu quả hoạt động, thời hạn sử dụng và chế độ bảo hành, bảo dưỡng tương tự hàng mới cùng loại.

Điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo là chuyển thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu từng lô hàng từ các bộ quản lý chuyên ngành về UBND cấp tỉnh.

Bộ Công Thương vẫn chịu trách nhiệm cấp mã số tân trang cho doanh nghiệp tân trang hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu ở nước ngoài. Cơ quan quản lý sẽ thẩm định năng lực phục hồi sản phẩm, quy trình kiểm tra chất lượng, xuất xứ, quyền sử dụng nhãn hiệu và chế độ bảo hành.

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh cũ làm mới vào Việt Nam chỉ còn 5 ngày.

Sau khi doanh nghiệp nước ngoài được cấp mã số, thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng tại địa phương.

Đối với hàng hóa thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, UBND cấp tỉnh cấp giấy phép nhập khẩu. Với hàng hóa thuộc hai hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, địa phương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan cấp phép phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện trong 3 ngày làm việc, thay cho 7 ngày hiện nay. Khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh có 5 ngày làm việc để xem xét cấp phép, giảm 10 ngày so với thời hạn 15 ngày hiện hành.

Theo Bộ Công Thương, việc phân cấp giúp thương nhân làm thủ tục ngay tại địa bàn hoạt động, giảm thời gian và chi phí. Các sở, ngành địa phương cũng có điều kiện kiểm tra trực tiếp hoạt động nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn.

Việc rút ngắn thời gian cấp phép có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận máy móc, thiết bị được phục hồi để thay thế, bổ sung cho hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, đề xuất này không có nghĩa mở cửa cho mọi loại hàng cũ vào Việt Nam.

Hàng nhập khẩu vẫn phải đáp ứng quy tắc xuất xứ của từng hiệp định và các yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu suất năng lượng, an toàn, đo lường, môi trường và sở hữu trí tuệ như hàng mới cùng loại.

Khi bán ra thị trường, nhãn gốc hoặc nhãn phụ phải ghi bằng tiếng Việt cụm từ “Hàng hóa tân trang” tại vị trí dễ nhìn, dễ đọc.