Bánh trung thu 'nhà làm' rộn ràng chợ mạng

Bánh "nhà làm" phủ chợ mạng
Chỉ cần vào Google gõ từ khóa “bánh trung thu”, “bánh trung thu nhà làm”, cả trăm đường dẫn, các hội nhóm mua bán bánh trung thu từ truyền thống đến hiện đại hiển thị theo yêu cầu người dùng.
Có nhu cầu mua bánh trung thu làm quà biếu tặng, chị Thu Trang (35 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) liên tục bắt gặp trên Zalo, Facebook, TikTok những quảng cáo bánh “nhà làm” với nhiều sản phẩm gần như không có tại các kênh bán hàng truyền thống. Từ bánh lava trứng chảy, tiramisu, mochi đến các loại bánh kết hợp tỏi đen, sầu riêng Musang King, ô mai, xôi xéo… người bán liên tục tung ra sản phẩm mới để tạo sự khác biệt.
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Bánh trung thu "nhà làm" tung sản phẩm độc lạ, bắt mắt.
Đáng chú ý, nhiều cơ sở còn nhận làm bánh theo yêu cầu, từ hình dáng, nguyên liệu đến dòng bánh dành cho người ăn kiêng, người cần hạn chế đường. Một số sản phẩm được tạo hình cầu kỳ như bình hoa ăn được, mô hình nhà cổ… khiến thị trường bánh “nhà làm” càng thêm đa dạng.
“Bánh được giới thiệu trên mạng rất phong phú, độc lạ mà ngoài thị trường không có. Hơn nữa, tôi thấy nhiều phản hồi của người tiêu dùng, từ khen đến lượng đặt hàng lớn nên mình cũng yên tâm, tin tưởng hơn”, chị Trang nói.
Khảo sát trên mạng xã hội cho thấy, bánh trung thu nhà làm có mức giá khá rộng. Bánh lẻ phổ biến khoảng 27.000-95.000 đồng/chiếc tùy trọng lượng và loại nhân. Một số loại thập cẩm cỡ lớn có giá tầm 100.000 đồng/cái. Các hộp quà phối nhiều vị dao động khoảng 150.000-200.000 đồng/hộp, tùy loại.
Mỗi bài đăng của người kinh doanh online là những hình ảnh các sản phẩm vô cùng bắt mắt, màu sắc nổi bật. Thậm chí, có nơi còn tung clip công khai các công đoạn làm bánh với cam kết “miệng” nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản, không đường hóa học… khiến người tiêu dùng khó lòng lướt qua. Bên dưới các bài đăng, những bình luận khen “đẹp", "nhìn thấy thèm"…, hỏi giá và đặt hàng vô cùng xôm tụ.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết, sau khi đã mua bánh trung thu "nhà làm", sản phẩm dù đựng trong hộp rất hoành tráng, nhưng bên trong lại không có bất cứ thông tin nào về thành phần nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng... Nhiều người đặt bánh vì giá rẻ, mẫu mã đẹp nhưng chất lượng ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Đã kinh doanh phải đảm bảo quy định ATTP
Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM cho biết, bánh trung thu là sản phẩm sản xuất theo mùa vụ, thời hạn sử dụng ngắn nên người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý khi lựa chọn.
Bao bì bánh cần còn nguyên vẹn, không rách, đồng thời phải ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Về cảm quan, bánh phải có hình dáng đồng đều, không nứt vỡ, dập nát hay biến dạng; màu sắc đặc trưng, không có dấu hiệu bất thường, không bị mốc và không có mùi ôi thiu khi mở bao bì.
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Bánh trung thu ở "chợ mạng" thu hút người tiêu dùng hỏi giá, đặt bánh rất xôm tụ. Ảnh các hội nhóm kinh doanh trên mạng xã hội.
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, bánh “nhà làm” không đồng nghĩa với việc được miễn các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nếu chỉ làm bánh cho gia đình sử dụng, người làm không phải thực hiện các thủ tục kinh doanh. Nhưng khi đã sản xuất để bán, người kinh doanh phải đăng ký, thực hiện nghĩa vụ thuế và đáp ứng các quy định về ATTP.
Sản phẩm bán ra cần có thông tin rõ ràng về thành phần, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu và cam kết không sử dụng chất cấm. Người trực tiếp làm bánh cũng phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe.
Cơ quan chức năng đã từng phát hiện nhiều trường hợp người kinh doanh bánh trung thu nhà làm với số lượng lớn, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm hoặc chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định. Nếu phát hiện vi phạm qua hậu kiểm, cơ sở, cá nhân kinh doanh có thể bị xử lý, sản phẩm không bảo đảm an toàn có thể bị buộc tiêu hủy.
Với người mua, rủi ro không chỉ nằm ở chất lượng chiếc bánh mà còn ở khả năng truy xuất trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo như “bánh nhà làm”, “nguyên liệu sạch”, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có đầy đủ tên, địa chỉ cơ sở, thông tin sản phẩm và hạn sử dụng.
Bánh trung thu tăng giá
Ghi nhận của PV Tiền Phong, nguyên liệu đầu vào tăng tạo sức ép lên giá bánh trung thu. Đại diện nhiều đơn vị cho biết, giá bánh năm nay đã tăng thêm 5-10% so với năm ngoái. Với khách mua số lượng lớn, mức chiết khấu có thể lên tới khoảng 20% so với giá bán lẻ niêm yết.
Một số dòng bánh hiện được bán phổ biến 62.000-438.000 đồng/chiếc. Bánh một trứng, loại nhỏ có giá khoảng 62.000-85.000 đồng; bánh lớn 210 g, hai trứng đặc biệt có giá 105.000-188.000 đồng/chiếc. Ở phân khúc quà biếu, các hộp bánh có giá phổ biến 600.000 đồng đến 2 triệu đồng một hộp, tùy loại.
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Doanh nghiệp kinh doanh bánh trung thu kỳ vọng vào sức mua năm nay.
Thị trường năm nay cũng chứng kiến cuộc đua chuẩn bị sớm của các doanh nghiệp. Tập đoàn Kido cho biết đã hoàn tất nguyên liệu, dây chuyền và hệ thống phân phối, đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng so với mùa trước. Đơn vị đã ghi nhận các đơn hàng từ vài nghìn đến hàng triệu sản phẩm từ đối tác và nhận nhiều đề nghị hợp tác mở điểm bán trên cả nước.
“Sức mua năm nay có sự thay đổi khi người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm ít ngọt, tốt cho sức khỏe, bao bì chỉn chu và thông tin rõ ràng. Công nghệ cũng giúp người mua dễ dàng so sánh chất lượng, giá thành giữa các nhà sản xuất trước khi quyết định” – đại diện Kido cho biết .
Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều nhà hàng, khách sạn ở TP.HCM cũng tung sản phẩm phục vụ mùa Trung thu. Như khách sạn Đồng Khánh thuộc Saigontourist Group bổ sung các loại hạt như óc chó, hạnh nhân vào một số dòng bánh để giảm độ ngấy, đồng thời đổi mới bao bì với hình ảnh lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Chợ Lớn.