Bánh trung thu 'nhà làm' rộn ràng chợ mạng

Càng gần Trung thu, chợ mạng càng rộn ràng với đủ loại bánh "nhà làm", từ bánh truyền thống đến những sản phẩm độc lạ, giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng/hộp.

Bánh "nhà làm" phủ chợ mạng

Chỉ cần vào Google gõ từ khóa “bánh trung thu”, “bánh trung thu nhà làm”, cả trăm đường dẫn, các hội nhóm mua bán bánh trung thu từ truyền thống đến hiện đại hiển thị theo yêu cầu người dùng.

Có nhu cầu mua bánh trung thu làm quà biếu tặng, chị Thu Trang (35 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) liên tục bắt gặp trên Zalo, Facebook, TikTok những quảng cáo bánh “nhà làm” với nhiều sản phẩm gần như không có tại các kênh bán hàng truyền thống. Từ bánh lava trứng chảy, tiramisu, mochi đến các loại bánh kết hợp tỏi đen, sầu riêng Musang King, ô mai, xôi xéo… người bán liên tục tung ra sản phẩm mới để tạo sự khác biệt.

Bánh trung thu "nhà làm" tung sản phẩm độc lạ, bắt mắt.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở còn nhận làm bánh theo yêu cầu, từ hình dáng, nguyên liệu đến dòng bánh dành cho người ăn kiêng, người cần hạn chế đường. Một số sản phẩm được tạo hình cầu kỳ như bình hoa ăn được, mô hình nhà cổ… khiến thị trường bánh “nhà làm” càng thêm đa dạng.

“Bánh được giới thiệu trên mạng rất phong phú, độc lạ mà ngoài thị trường không có. Hơn nữa, tôi thấy nhiều phản hồi của người tiêu dùng, từ khen đến lượng đặt hàng lớn nên mình cũng yên tâm, tin tưởng hơn”, chị Trang nói.

Khảo sát trên mạng xã hội cho thấy, bánh trung thu nhà làm có mức giá khá rộng. Bánh lẻ phổ biến khoảng 27.000-95.000 đồng/chiếc tùy trọng lượng và loại nhân. Một số loại thập cẩm cỡ lớn có giá tầm 100.000 đồng/cái. Các hộp quà phối nhiều vị dao động khoảng 150.000-200.000 đồng/hộp, tùy loại.

Mỗi bài đăng của người kinh doanh online là những hình ảnh các sản phẩm vô cùng bắt mắt, màu sắc nổi bật. Thậm chí, có nơi còn tung clip công khai các công đoạn làm bánh với cam kết “miệng” nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản, không đường hóa học… khiến người tiêu dùng khó lòng lướt qua. Bên dưới các bài đăng, những bình luận khen “đẹp", "nhìn thấy thèm"…, hỏi giá và đặt hàng vô cùng xôm tụ.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết, sau khi đã mua bánh trung thu "nhà làm", sản phẩm dù đựng trong hộp rất hoành tráng, nhưng bên trong lại không có bất cứ thông tin nào về thành phần nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng... Nhiều người đặt bánh vì giá rẻ, mẫu mã đẹp nhưng chất lượng ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Đã kinh doanh phải đảm bảo quy định ATTP

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM cho biết, bánh trung thu là sản phẩm sản xuất theo mùa vụ, thời hạn sử dụng ngắn nên người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý khi lựa chọn.

Bao bì bánh cần còn nguyên vẹn, không rách, đồng thời phải ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần nguyên liệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Về cảm quan, bánh phải có hình dáng đồng đều, không nứt vỡ, dập nát hay biến dạng; màu sắc đặc trưng, không có dấu hiệu bất thường, không bị mốc và không có mùi ôi thiu khi mở bao bì.

Bánh trung thu ở "chợ mạng" thu hút người tiêu dùng hỏi giá, đặt bánh rất xôm tụ. Ảnh các hội nhóm kinh doanh trên mạng xã hội.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, bánh “nhà làm” không đồng nghĩa với việc được miễn các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nếu chỉ làm bánh cho gia đình sử dụng, người làm không phải thực hiện các thủ tục kinh doanh. Nhưng khi đã sản xuất để bán, người kinh doanh phải đăng ký, thực hiện nghĩa vụ thuế và đáp ứng các quy định về ATTP.

Sản phẩm bán ra cần có thông tin rõ ràng về thành phần, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu và cam kết không sử dụng chất cấm. Người trực tiếp làm bánh cũng phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe.

Cơ quan chức năng đã từng phát hiện nhiều trường hợp người kinh doanh bánh trung thu nhà làm với số lượng lớn, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm hoặc chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định. Nếu phát hiện vi phạm qua hậu kiểm, cơ sở, cá nhân kinh doanh có thể bị xử lý, sản phẩm không bảo đảm an toàn có thể bị buộc tiêu hủy.

Với người mua, rủi ro không chỉ nằm ở chất lượng chiếc bánh mà còn ở khả năng truy xuất trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo như “bánh nhà làm”, “nguyên liệu sạch”, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có đầy đủ tên, địa chỉ cơ sở, thông tin sản phẩm và hạn sử dụng.