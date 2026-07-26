Bánh Trung thu tăng giá nhẹ, người bán lo sức mua

Nhu cầu mua bánh trung thu được dự báo vẫn duy trì trong mùa Trung thu 2026, song nhiều nhà phân phối chưa thực sự lạc quan về sức mua của thị trường.

Các thương hiệu đã sớm cung ứng bánh ra thị trường. Ảnh: Thiên Kim.

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Trung thu, thị trường bánh đã bắt đầu rục rịch. Chị Thanh Hải, người tiêu dùng tại phường Bến Thành, TP.HCM cho biết vừa mua cho gia đình những chiếc bánh trung thu đầu mùa. Theo chị Hải, năm nay giá bánh có nhỉnh hơn 5.000-10.000 đồng/cái tùy trọng lượng và nhân.

Theo ghi nhận dựa trên bảng giá từ các hãng cung cấp cho nhà bán sỉ, nhiều thương hiệu đã tăng giá bánh từ 2.000 đến 10.000 đồng/cái tùy loại.

Đẩy mạnh đầu tư mẫu mã

Ở thời điểm hiện tại, nhiều thương hiệu đã sớm gửi bánh mẫu, bảng giá và chính sách chiết khấu cho các đại lý để chào hàng.

Cầm trên tay những mẻ bánh đầu tiên của mùa vụ, ông Nguyễn Văn Hệ, Giám đốc Công ty TNHH Enjoy Gourmet - đơn vị chuyên phân phối quà tặng doanh nghiệp tại TP.HCM đánh giá năm nay bánh trung thu có nhiều điểm sáng về mẫu mã, giá thành và trọng lượng.

Đối với bao bì, các nhà sản xuất đầu tư vào khâu thiết kế, kiểu dáng hộp, chất liệu và họa tiết in ấn.

"Mọi năm có ít hộp bánh trung thu 2-3 tầng, nhưng năm nay lại xuất hiện nhiều. Các nhà sản xuất cũng đầu tư bao bì với nhiều hoa văn, họa tiết truyền tải câu chuyện, thông điệp rõ ràng, liền mạch, gắn liền với hình ảnh của thương hiệu. Đây là điểm cộng tích cực để thu hút người tiêu dùng", ông Hệ đánh giá.

Bên cạnh đó, theo ông Hệ, phần bánh đã có thêm sự thay đổi về khẩu vị, nhân bánh và đẩy mạnh dòng sản phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe như ít đường, nhân sử dụng nguyên liệu từ nông sản nội địa...

Ở góc độ sản xuất, nhiều đơn vị đã sớm chuẩn bị cho công tác cung ứng, nhằm giảm áp lực biến động về giá nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào.

Kido cũng nhận thấy đang sự chuyển dịch sâu sắc trong hành vi tiêu dùng. Khách hàng ngày càng ưu tiên các dòng bánh có vị ngọt thanh tự nhiên, tốt cho sức khỏe, đi kèm bao bì thiết kế chỉn chu, giàu tính thẩm mỹ và truyền tải câu chuyện rõ ràng.

Vì thế, tùy vào thương hiệu, tập đoàn có các định vị khác nhau. Đơn cử, với bánh Kido theo xu hướng hiện đại, đơn vị cải tiến bao bì và cho ra mắt thêm các nhân xốt mới hợp xu hướng. Trong khi đó, thương hiệu Thọ Phát sẽ tiếp tục duy trì tính truyền thống từ hình ảnh trên bao bì và các nhân bánh mang đậm dấu ấn tuổi thơ như đậu xanh, khoai môn, sữa dừa, thập cẩm, gà quay...

Kido tăng sản lượng bánh trung thu gấp đôi mùa vụ năm ngoái. Ảnh: KDC.

Tương tự, khách sạn Hôtel des Arts Saigon đã ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu với thiết kế độc bản, nhắm tới phân khúc cao cấp. Giá mỗi sản phẩm được niêm yết từ 2,288 triệu đồng cho một hộp 4 bánh đến 2,488 triệu đồng gồm 4 bánh kèm trà xanh thượng hạng.

Đại diện đơn vị cho biết năm nay khách sạn chú trọng đầu tư bao bì với hình ảnh người phụ nữ Việt mặc áo dài và được chế tác hoàn toàn từ chất liệu sơn mài. Hộp bánh có hai tầng và được phủ lớp nhung bên trong.

Cùng với đó, mỗi chiếc bánh Trung thu sẽ có trọng lượng 180 g với các loại nhân đặc trưng như hải sản Hong Kong kèm trứng muối; nhân hoa cúc kỷ tử, trứng muối; nhân hạt sen lá dứa và trứng muối; nhân trà xanh kèm đậu đỏ.

Khách sạn kỳ vọng với những đầu tư trên, bộ sưu tập sẽ được người tiêu dùng đón nhận.

Nhà bán hàng phập phồng lo sức mua

Đại diện một nhà phân phối sỉ tại TP.HCM xác nhận hầu như năm nào giá bánh cũng có điều chỉnh nhẹ. Vị này cũng bày tỏ nỗi lo lắng về sức mua dù sớm đề ra nhiều phương án triển vọng nhất cho đầu ra sản phẩm.

Anh T.V.T, một nhà bán lẻ bánh trung thu thường niên cho biết anh đã sớm thuê chỗ cho 3 quầy bán lẻ tại khu vực phường An Hội Tây và lên nhiều phương án bán bánh, từ bán tại chỗ cho tới bán livestream.

"Tôi có sẵn kênh bán hàng trên TikTok Shop, vì thế dự tính tận dụng kênh này để bán hàng. Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể đoán định được thị trường sẽ tích cực hay kém tích cực", ông T. nói.

Đối với kênh bán sỉ, ông Nguyễn Văn Hệ cho biết đơn vị đang đẩy mạnh chào hàng với khách cũ và khách mới. Đáng mừng, hiện lượng khách cũ quay lại hỏi bảng giá và mẫu mã đang khả quan.

Nhân viên tại Enjoy Gourmet đang chụp ảnh để giới thiệu sản phẩm bánh trung thu tới khách hàng. Ảnh: An Hà.

"Hiện số lượng bánh khá ít, các quầy sạp cũng chưa dựng vì đang ở giai đoạn chào hàng. Phải qua tháng 7 Âm lịch, tức cách thời điểm Trung thu tầm 1,5 tháng thì các nhà sản xuất mới cho ra thị trường sản lượng lớn để phục vụ mùa Trung thu trên cả nước", ông Hệ nói.

Tại Kido, doanh nghiệp cho biết đã tiếp nhận đơn đặt hàng với số lượng từ hàng nghìn, hàng triệu sản phẩm. Song song đó, nhiều đơn vị cũng yêu cầu hãng gửi mẫu chào hàng.

Với tín hiệu trên, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido tin tưởng tốc độ chiếm lĩnh thị trường Trung thu của doanh nghiệp sẽ đi theo cấp số nhân trong năm 2026 và thời gian tới. Dự kiến, sản lượng bánh Kido ra mắt trong mùa Trung thu năm nay tăng gấp đôi cùng kỳ.

Về phía nhà sản xuất, dù khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực, ông Trần Lệ Nguyên cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân phối ở các kênh truyền thống và thương mại điện tử, tận dụng hệ thống KOL, KOC để giới thiệu sản phẩm đến những khách hàng bận rộn cũng như các khách hàng trên toàn quốc. Kido cũng sẵn sàng sản xuất cho những đơn hàng lớn với logo công ty, doanh nghiệp được cá nhân hóa.