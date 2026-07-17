Bánh trung thu vào mùa sớm

Thị trường bánh trung thu 2026 đã bắt đầu sôi động từ giữa tháng 7 khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện.

Kido tăng gấp đôi sản lượng bánh trung thu trong năm nay. Ảnh: Kido.

Thị trường bánh trung thu năm nay khởi động sớm hơn mọi năm khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt giới thiệu sản phẩm ngay từ đầu tháng 7.

Bên cạnh cuộc đua về hương vị và thiết kế, các thương hiệu cũng tập trung mở rộng kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B), kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng trong mùa cao điểm.

Kido tăng gấp đôi sản lượng

Là một trong những doanh nghiệp tham gia thị trường sớm, Kido đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng bánh trung thu so với mùa vụ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và hệ thống phân phối để phục vụ khách hàng ngay từ đầu mùa.

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, doanh nghiệp đã tiếp nhận các đơn đặt hàng từ đối tác với quy mô từ hàng nghìn đến hàng triệu sản phẩm, đồng thời nhận được nhiều đề nghị hợp tác mở điểm bán trên cả nước.

Năm nay, Kido tiếp tục mở rộng hiện diện tại trung tâm thương mại, showroom, gian hàng trải nghiệm, khu công nghiệp cũng như các nền tảng thương mại điện tử nhằm tiếp cận cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Không chỉ các thương hiệu quy mô lớn, phân khúc bánh trung thu trung - cao cấp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ giai đoạn đầu mở bán.

Đại diện Bakes cho biết doanh nghiệp quyết định ra mắt bộ sưu tập Trung thu từ đầu tháng 7 nhằm tạo thêm thời gian để khách hàng lựa chọn và cá nhân hóa quà tặng.

Theo doanh nghiệp, đơn hàng hiện đến từ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng mua lớn hơn khi có nhu cầu quà tặng dành cho đối tác và nhân viên.

Sau hơn hai tuần mở bán, Bakes cho biết tổng giá trị các cơ hội bán hàng đang theo đuổi đã tương đương gần 50% sản lượng mục tiêu của cả mùa, dù phần lớn khách hàng vẫn trong quá trình trao đổi và đánh giá.

Những kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi trên thị trường bánh trung thu. Theo Kido, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, độ an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì và uy tín thương hiệu trong bối cảnh dễ dàng tra cứu, so sánh thông tin trên các nền tảng số.

Trong khi đó, Bakes cho rằng nhóm khách hàng doanh nghiệp hiện không chỉ tìm kiếm các sản phẩm làm quà tặng mà còn chú trọng khả năng cá nhân hóa, câu chuyện văn hóa và giá trị thương hiệu mà món quà truyền tải. Điều này khiến các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào thiết kế bao bì, dịch vụ in logo, sản xuất theo yêu cầu và các giải pháp quà tặng riêng cho từng đối tác.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, cả hai doanh nghiệp đều cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các điểm bán và kênh trực tuyến trong mùa cao điểm sắp tới, kỳ vọng đón nhu cầu mua sắm tăng mạnh khi bước vào giai đoạn cận Tết Trung thu.

Khách sang "chịu chi" nhưng khó tính hơn

Không chỉ các doanh nghiệp bánh, nhiều khách sạn cũng khởi động mùa Trung thu sớm hơn thường lệ. Đại diện Le Méridien Saigon cho biết bộ sưu tập bánh năm nay được giới thiệu từ tháng 7 do Tết Trung thu 2026 diễn ra sớm hơn năm ngoái, rơi vào ngày 25/9, khiến thời gian bán hàng rút ngắn.

Bên cạnh đó, ngay từ tháng 6 và đầu tháng 7, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu liên hệ đặt bánh làm quà tặng, buộc các đơn vị phải đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn để đáp ứng nhu cầu.

Theo đại diện khách sạn, việc phát triển bộ sưu tập năm nay cũng đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài hơn khi phải phối hợp với nhiều đối tác từ họa sĩ, đơn vị thiết kế đến các nhà sản xuất bao bì nhằm hoàn thiện kết cấu và hình thức sản phẩm.

Về sức mua, Le Méridien Saigon cho biết đã ghi nhận các đơn hàng doanh nghiệp khoảng 100-500 hộp ngay trong giai đoạn đầu mở bán và kỳ vọng doanh thu bánh trung thu năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Đại diện khách sạn nhận định thị trường đang sôi động hơn năm ngoái khi ngân sách dành cho quà tặng của nhiều doanh nghiệp có phần "thoải mái" hơn. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh giữa các nhà cung cấp cũng tăng lên đáng kể.

Nếu trước đây doanh nghiệp thường lựa chọn khoảng 7 nhà cung cấp để chào hàng trước khi rút xuống còn 3 đơn vị vào vòng cuối, thì năm nay số lượng nhà cung cấp tham gia ngay từ vòng đầu có thể lên tới 15, khiến quá trình lựa chọn kéo dài và khắt khe hơn.