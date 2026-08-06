Bamboo Airways chật vật, bầu trời chỉ còn chỗ cho những 'ông lớn'?

Cuộc đua trên bầu trời Việt Nam đang tăng nhiệt khi các hãng đồng loạt đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay và đón đầu các dự án hạ tầng, tạo nên sự phân hóa rõ nét trên thị trường.

Trong khi Bamboo Airways phải thu hẹp hoạt động xuống quy mô nhỏ nhất kể từ ngày thành lập, phần lớn hãng hàng không còn lại đang bước vào chu kỳ mở rộng đội bay, mạng bay và chuẩn bị chào đón sân bay Long Thành.

Thị trường đang phân hóa mạnh, khiến khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và các hãng nhỏ ngày càng lớn.

Vietnam Airlines, Vietjet tăng tốc đón đầu

Hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam cùng bước vào chu kỳ đầu tư mới với quy mô hàng chục tỷ USD.

Theo số liệu từ Cục Hàng không, Vietjet hiện là hãng sở hữu đội bay lớn nhất cả nước với 107 máy bay, gồm 83 chiếc Airbus A321, 16 chiếc Airbus A320 và 8 chiếc Airbus A330 phục vụ các đường bay tầm trung và tầm xa.

Đứng sau là Vietnam Airlines với 94 máy bay, bao gồm 59 chiếc Airbus A321, 17 chiếc Boeing 787 Dreamliner, 14 chiếc Airbus A350 và 4 chiếc Airbus A320. Đây cũng là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đang đồng thời khai thác hai dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350.

Quy mô đội bay hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu. Điều đáng chú ý hơn là cả hai doanh nghiệp đều đã chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác cuối năm nay.

Với Vietnam Airlines, năm 2026 đánh dấu thương vụ đầu tư đội bay lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi hãng chính thức chốt đơn mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá khoảng 8,1 tỷ USD . Theo kế hoạch, số máy bay này sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2030-2032, thay thế dần đội Airbus A321 cũ và phục vụ mở rộng mạng bay nội địa, khu vực.

Song song đó, hãng cũng đang làm việc với Boeing về kế hoạch đầu tư thêm 30 máy bay thân rộng, tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD , nhằm phục vụ các đường bay quốc tế dài. Nếu hoàn thành đúng lộ trình, quy mô đội bay của Vietnam Airlines dự kiến đạt khoảng 151 máy bay vào năm 2030.

Quy mô đội tàu bay của hãng bay Việt

Nhãn Vietjet Air Vietnam Airlines Sun PhuQuoc Airways Vietravel Airlines Bamboo Airways Số máy bay

107 95 16 5 3

Việc mở rộng đội bay đi cùng chiến lược phát triển mạng bay quốc tế. Thời gian qua, Vietnam Airlines liên tục khôi phục và mở thêm các đường bay tới Hà Lan, Đan Mạch, Đông Bắc Á, đồng thời chuẩn bị nhân lực, dịch vụ mặt đất và hệ thống kỹ thuật để chuyển một phần hoạt động sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, Vietjet tiếp tục mở rộng theo mô hình hàng không chi phí thấp với tốc độ cao. Bên cạnh đội bay hơn 100 chiếc đang khai thác, hãng hiện sở hữu một trong những lượng đơn đặt hàng lớn nhất khu vực, gồm 200 máy bay Boeing 737 MAX và 200 máy bay Airbus A321neo, trong đó có 100 chiếc đặt mua và 50 quyền chọn mua được công bố bổ sung tại Triển lãm Hàng không Paris 2025.

Những đơn hàng này sẽ là nền tảng để Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay trong nhiều năm tới, đặc biệt tại các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và Đông Bắc Á.

Thay vì chỉ gia tăng số lượng máy bay, cả hai hãng đều đang đầu tư đồng thời vào hệ sinh thái khai thác, từ bảo dưỡng kỹ thuật, logistics đến dịch vụ mặt đất nhằm nâng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Sun PhuQuoc Airways mở rộng thần tốc

Trong khi Vietnam Airlines và Vietjet mở rộng trên nền tảng hoạt động nhiều năm, thì Sun PhuQuoc Airways lại trải qua tốc độ tăng trưởng hiếm thấy của một doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Chỉ chưa đầy một năm kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên, hãng đã liên tục tăng quy mô đội bay để phục vụ chiến lược mở rộng. Đến cuối tháng 7, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận chiếc máy bay thứ 16 và đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 26 chiếc ngay trong tháng 8.

Đội bay của SPA dự kiến chạm mốc 26 tàu vào cuối tháng 8 tới, đây là con số ấn tượng với một tân binh mới chỉ chính thức cất cánh chưa đầy một năm. Ảnh: SPA.

Phần lớn số tàu bay mới thuộc dòng Airbus A320 và A321, được đưa vào khai thác ngay trong mùa cao điểm du lịch hè nhằm gia tăng tần suất và mở thêm các đường bay mới.

Song song với việc bổ sung đội bay thân hẹp, hãng cũng chuẩn bị bước vào phân khúc khai thác đường dài. Hai chiếc Airbus A330 đầu tiên dự kiến được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 9 sau khi hoàn tất các thủ tục chứng nhận, mở đường cho các chuyến bay thẳng từ Phú Quốc đến Kazakhstan, Australia, Nga, Uzbekistan, Czech, Thổ Nhĩ Kỳ và một số thị trường quốc tế khác.

Đây được xem là bước chuyển từ một hãng khai thác khu vực sang mô hình hãng hàng không dịch vụ đầy đủ với mạng bay quốc tế rộng hơn.

Tham vọng của Sun PhuQuoc Airways không dừng ở đó. Tháng 2 năm nay, hãng ký thỏa thuận mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với tổng giá trị ước tính 22,5 tỷ USD .

Theo kế hoạch, những chiếc Dreamliner đầu tiên sẽ được bàn giao từ năm 2031, phục vụ mục tiêu mở các đường bay xuyên lục địa, trong đó có thị trường Mỹ. Hãng cũng đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên khoảng 100 máy bay vào năm 2030, đưa mình trở thành một trong những hãng hàng không lớn của khu vực.

Không chỉ mở rộng đội bay, Sun PhuQuoc Airways cũng nhanh chóng phủ mạng bay quốc tế. Sau các đường bay nội địa kết nối Phú Quốc với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương, hãng đang lần lượt khai trương các đường bay đến Bangkok, Đài Bắc, Cao Hùng, Seoul, Busan, Singapore, Hong Kong, Mumbai và New Delhi, theo chiến lược biến Phú Quốc thành trung tâm trung chuyển khách du lịch quốc tế.

Trong khi Vietnam Airlines và Vietjet chuẩn bị cho "cuộc chơi" ở Long Thành, Sun PhuQuoc Airways được hưởng lợi từ quá trình nâng cấp toàn diện hạ tầng hàng không và du lịch tại Phú Quốc. Sân bay Phú Quốc đang được mở rộng để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 với việc xây dựng thêm đường cất hạ cánh thứ hai, mở rộng nhà ga hành khách lên công suất hàng chục triệu khách mỗi năm, bổ sung sân đỗ và nhiều hạng mục kỹ thuật.

"Cuộc chơi" ngày càng thu hẹp với các hãng nhỏ

Trong bối cảnh đó, khoảng cách giữa các doanh nghiệp dẫn đầu và nhóm còn lại ngày càng nới rộng.

Bamboo Airways là ví dụ rõ nét nhất. Từng sở hữu hơn 30 máy bay và tham vọng trở thành hãng hàng không lớn tại Việt Nam, doanh nghiệp hiện chỉ còn khai thác 3 tàu bay sau nhiều năm tái cơ cấu. Quy mô đội bay thu hẹp buộc hãng phải cắt giảm đáng kể mạng bay, tập trung vào một số đường bay nội địa có hiệu quả và từng bước phục hồi hoạt động.

Hãng bay với quy mô đội bay khiêm tốn sẽ gặp thách thức lớn khi nhóm dẫn đầu liên tục tăng tốc. Ảnh: CAAV.

Vietravel Airlines cũng lựa chọn hướng đi thận trọng hơn. Sau khi chuyển sang nhóm cổ đông mới, hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay và mở rộng mạng bay trong những năm tới. Tuy nhiên, với quy mô khai thác hiện chỉ ở mức vài máy bay, Vietravel Airlines sẽ phải cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ đã đi trước rất xa về đội bay, mạng bay và nguồn lực tài chính.

Điều đó cho thấy thị trường hàng không Việt Nam đang dần chuyển từ giai đoạn mở rộng số lượng hãng sang cạnh tranh về quy mô đầu tư. Khi tăng trưởng của ngành gắn chặt với những dự án hạ tầng lớn như Long Thành hay Phú Quốc, cùng nhu cầu đầu tư hàng chục tỷ USD cho đội bay và hệ sinh thái khai thác, dư địa dành cho các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế sẽ ngày càng thu hẹp.

Bamboo Airways vì thế không phải là câu chuyện riêng của một hãng hàng không, mà phản ánh thách thức chung của nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ trong bối cảnh cuộc đua trên bầu trời Việt Nam ngày càng nghiêng về những nhà khai thác sở hữu tiềm lực tài chính và chiến lược đầu tư dài hạn.