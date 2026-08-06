Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

1,27 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh chính thức lên HoSE

  • Thứ năm, 6/8/2026 10:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

DMX chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8. Sau khoảng một giờ lên sàn, cổ phiếu tăng 3,4% so với giá tham chiếu, nâng vốn hóa doanh nghiệp lên gần 105.000 tỷ đồng.

Việc niêm yết diễn ra sau khi DMX hoàn tất đợt IPO với 166,44 triệu cổ phiếu được phân phối thành công. Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 6/8, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đến 10h, tức sau khoảng một giờ giao dịch, thị giá DMX tăng lên 83.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 105.000 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD).

Việc niêm yết diễn ra sau khi DMX hoàn tất đợt IPO với 166,44 triệu cổ phiếu được phân phối thành công, thu về 13.315 tỷ đồng (gần 500 triệu USD). Theo doanh nghiệp, đây là một trong những đợt IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Khởi đầu từ lĩnh vực bán lẻ điện thoại và điện máy, đến nay DMX vận hành hệ sinh thái bán lẻ gồm Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, CTCP Thợ Điện máy Xanh và chuỗi EraBlue tại Indonesia. Doanh nghiệp phục vụ hàng chục triệu khách hàng mỗi năm thông qua mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng cùng nền tảng bán hàng đa kênh.

điện máy xanh ảnh 1

Lãnh đạo MWG và DMX tại lễ trao quyết định niêm yết cổ phiếu sáng 6/8. Ảnh: Liên Phạm.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh cho rằng việc đưa cổ phiếu lên sàn là cột mốc quan trọng nhưng cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Theo ông, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên nền tảng quản trị hiệu quả, đổi mới và lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong giai đoạn tới, DMX định hướng phát triển dựa trên 5 trụ cột gồm tăng trưởng bằng chất, hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng, Thợ Điện máy Xanh, nền tảng Super App và omni-channel, cùng chuỗi EraBlue tại Indonesia.

Về chính sách dành cho cổ đông, ngay sau khi niêm yết, DMX sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào 26/8.

Doanh nghiệp dự kiến triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý IV để xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2026. Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu từ kết quả kinh doanh năm 2026, chia thành hai đợt vào cuối năm 2026 và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Bên cạnh đó, DMX cho biết sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn sau IPO với tỷ lệ dự kiến 1:1.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất 65.279 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ tất cả chuỗi bán lẻ và các nhóm ngành hàng chủ lực.

Doanh số trên cùng cửa hàng tăng 32%, trong khi doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% tổng doanh thu. Hiện 96% sản phẩm của hệ thống đã áp dụng phương thức thanh toán này.

Đáng chú ý, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục là động lực tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ rupiah (gần 2.800 tỷ đồng), tăng 92% so với cùng kỳ. Doanh số trên cùng cửa hàng tăng 17% và sau quý II, chuỗi đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô EraBlue lên 300-350 cửa hàng vào cuối năm nay và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là nền tảng cho kế hoạch IPO trong tương lai.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn gom tiếp cổ phiếu DMX ngay ngày lên sàn

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh vừa đăng ký mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX, ngay trước thời điểm doanh nghiệp chính thức niêm yết trên HoSE.

17:02 3/8/2026

Tin vui với Thế Giới Di Động

Sau nửa đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 3.191 cửa hàng. Đáng chú ý, Thế Giới Di Động cho biết toàn bộ điểm bán mới đã có lợi nhuận.

15:18 15/7/2026

Bách Hóa Xanh dự kiến xóa sạch lỗ lũy kế sau 2-3 năm

Sau nhiều năm thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Bách Hóa Xanh hiện còn khoảng 7.000 tỷ đồng lỗ lũy kế. Lãnh đạo MWG kỳ vọng chuỗi sẽ xóa hết khoản lỗ này trong 2-3 năm để tiến tới IPO.

23 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

điện máy xanh Thế giới Di động Cổ phiếu DMX DMX Thợ Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Ồ ạt bán lỗ kim cương trên 'chợ mạng'

Ồ ạt bán lỗ kim cương trên 'chợ mạng'

0

Loạt thương hiệu đóng cửa vĩnh viễn hoặc "im hơi lặng tiếng" sau thời gian tạm nghỉ khiến khách hàng ồ ạt bán lỗ kim cương trên chợ mạng, thấp hơn mức thu mua của các doanh nghiệp.

Ngân hàng chào bán trái phiếu lãi tới 10%/năm

Ngân hàng chào bán trái phiếu lãi tới 10%/năm

0

Trong khi lãi suất tiền gửi vẫn ở mức thấp, thị trường trái phiếu ngân hàng lại ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi xuất hiện lô trái phiếu trả lãi cố định tới 10%/năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý