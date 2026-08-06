1,27 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh chính thức lên HoSE

DMX chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8. Sau khoảng một giờ lên sàn, cổ phiếu tăng 3,4% so với giá tham chiếu, nâng vốn hóa doanh nghiệp lên gần 105.000 tỷ đồng.

Việc niêm yết diễn ra sau khi DMX hoàn tất đợt IPO với 166,44 triệu cổ phiếu được phân phối thành công. Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 6/8, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đến 10h, tức sau khoảng một giờ giao dịch, thị giá DMX tăng lên 83.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 105.000 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD ).

Việc niêm yết diễn ra sau khi DMX hoàn tất đợt IPO với 166,44 triệu cổ phiếu được phân phối thành công, thu về 13.315 tỷ đồng (gần 500 triệu USD ). Theo doanh nghiệp, đây là một trong những đợt IPO có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Khởi đầu từ lĩnh vực bán lẻ điện thoại và điện máy, đến nay DMX vận hành hệ sinh thái bán lẻ gồm Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, CTCP Thợ Điện máy Xanh và chuỗi EraBlue tại Indonesia. Doanh nghiệp phục vụ hàng chục triệu khách hàng mỗi năm thông qua mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng cùng nền tảng bán hàng đa kênh.

Lãnh đạo MWG và DMX tại lễ trao quyết định niêm yết cổ phiếu sáng 6/8. Ảnh: Liên Phạm.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh cho rằng việc đưa cổ phiếu lên sàn là cột mốc quan trọng nhưng cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Theo ông, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên nền tảng quản trị hiệu quả, đổi mới và lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong giai đoạn tới, DMX định hướng phát triển dựa trên 5 trụ cột gồm tăng trưởng bằng chất, hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng, Thợ Điện máy Xanh, nền tảng Super App và omni-channel, cùng chuỗi EraBlue tại Indonesia.

Về chính sách dành cho cổ đông, ngay sau khi niêm yết, DMX sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào 26/8.

Doanh nghiệp dự kiến triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý IV để xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2026. Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu từ kết quả kinh doanh năm 2026, chia thành hai đợt vào cuối năm 2026 và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Bên cạnh đó, DMX cho biết sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn sau IPO với tỷ lệ dự kiến 1:1.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất 65.279 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ tất cả chuỗi bán lẻ và các nhóm ngành hàng chủ lực.

Doanh số trên cùng cửa hàng tăng 32%, trong khi doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% tổng doanh thu. Hiện 96% sản phẩm của hệ thống đã áp dụng phương thức thanh toán này.

Đáng chú ý, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục là động lực tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ rupiah (gần 2.800 tỷ đồng ), tăng 92% so với cùng kỳ. Doanh số trên cùng cửa hàng tăng 17% và sau quý II, chuỗi đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô EraBlue lên 300-350 cửa hàng vào cuối năm nay và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là nền tảng cho kế hoạch IPO trong tương lai.