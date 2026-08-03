Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn gom tiếp cổ phiếu DMX ngay ngày lên sàn

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh vừa đăng ký mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX, ngay trước thời điểm doanh nghiệp chính thức niêm yết trên HoSE.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh. Ảnh: DMX.

Theo công bố, giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 6/8 đến 4/9. Nếu hoàn tất, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 4,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,32% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ngày đăng ký bắt đầu giao dịch cũng là thời điểm cổ phiếu DMX có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE. Với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu ông Hiểu Em đăng ký mua có giá trị khoảng 21,4 tỷ đồng .

Đây không phải lần đầu vị CEO gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp. Trong đợt IPO diễn ra từ ngày 27/5 đến 17/6, ông Hiểu Em đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 160 tỷ đồng . Khi đó, ông cho biết động thái này nhằm thể hiện niềm tin và cam kết đồng hành lâu dài với kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Cổ đông DMX sắp nhận hơn 5.000 tỷ đồng

Cũng trong ngày 3/8, DMX đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/8 và dự kiến thanh toán vào 26/8.

Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức ước hơn 5.000 tỷ đồng , được trích từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2025.

DMX là pháp nhân mới được tách ra từ CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động. Ảnh: MWG.

DMX là pháp nhân mới được tách ra từ CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), hiện quản lý các chuỗi Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue tại Indonesia.

Gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX sẽ chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn từ ngày 6/8, với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu được áp dụng biên độ dao động ±20%, tương ứng với mức giá từ 64.000 đồng đến 96.000 đồng/cổ phiếu.

Ở mức giá này, vốn hóa của Điện Máy Xanh khi chào sàn ước đạt hơn 101.400 tỷ đồng , đưa doanh nghiệp gia nhập nhóm công ty có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

CEO DMX nhiều lần khẳng định mức giá IPO "rất rẻ"

Đợt IPO của Điện Máy Xanh diễn ra từ ngày 27/5 đến 17/6, thu hút gần 30 nhà đầu tư tổ chức, đại diện cho khoảng 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Khối tổ chức chiếm khoảng 90% tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 73% và nhà đầu tư tổ chức trong nước chiếm 17%.

Bên cạnh Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG, đồng thời là Chủ tịch HĐQT DMX - cũng đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu trong đợt IPO, với giá trị khoảng 80 tỷ đồng theo mức giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu.

Trước giao dịch, ông Nguyễn Đức Tài sở hữu 248.632 cổ phiếu DMX, tương ứng 0,023% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất đăng ký mua, lượng cổ phần nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 1,25 triệu đơn vị, tương ứng 0,097% vốn điều lệ.

Hai người con của ông Tài là ông Nguyễn Anh Huy và bà Nguyễn Anh Phương cũng lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông khi đăng ký mua mỗi người 300.000 cổ phiếu DMX. Theo giá IPO, mỗi người dự kiến chi khoảng 24 tỷ đồng . Như vậy, riêng gia đình ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua tổng cộng 1,6 triệu cổ phiếu DMX, tương ứng giá trị khoảng 128 tỷ đồng .

Đáng chú ý, Dragon Capital - một trong những công ty quản lý quỹ lớn và lâu đời trên thị trường vốn Việt Nam - cũng xác nhận đăng ký mua tối thiểu 50 triệu USD cổ phần IPO của DMX, tương đương gần 1.350 tỷ đồng .

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trước thềm IPO, ông Đoàn Văn Hiểu Em nhiều lần khẳng định mức giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu là "rất rẻ" nếu xét trên quy mô hoạt động, vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

"Với một doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD, chiếm trên 50% thị phần và biên lợi nhuận sau thuế khoảng 7%, thì P/E khoảng 10 lần là rất thấp. Mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu là quá rẻ", ông nhấn mạnh.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất 65.279 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ tất cả chuỗi bán lẻ và các nhóm ngành hàng chủ lực. Doanh số trên cùng cửa hàng cũng tăng 32%, trong khi doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 49%, chiếm 38% tổng doanh thu. Hiện 96% sản phẩm của hệ thống đã áp dụng phương thức thanh toán này.

Đáng chú ý, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ IDR (gần 2.800 tỷ đồng ), tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ mức tăng doanh số trên mỗi cửa hàng đạt 17% cùng việc mở rộng mạnh mạng lưới.