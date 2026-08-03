Kinh Bắc hụt hơn 90% lợi nhuận quý II

Theo Kinh Bắc, lợi nhuận quý II/2026 giảm mạnh do chưa ghi nhận nhiều doanh thu từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng ghi nhận doanh thu này vào cuối năm.

Tổng công ty Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm mới hoàn thành 9% mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Ảnh: KBC.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 588 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh đã khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của tổng công ty này giảm 63%, còn 199 tỷ đồng .

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính đạt 431 tỷ đồng , gấp hơn 2,6 lần cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính cũng tăng 2,7 lần lên 304 tỷ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao.

Các khoản chi phí của KBC trong quý II/2026 cũng có nhiều biến động. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15%, chi phí bán hàng giảm 16%, còn chi phí khác tăng hơn 3 lần.

Kết quả là Kinh Bắc chỉ báo lãi sau thuế 34 tỷ đồng trong quý gần nhất, giảm tới 91% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo KBC, lợi nhuận quý II giảm mạnh do doanh nghiệp chưa ghi nhận nhiều doanh thu từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp. Các hợp đồng cho thuê hơn 170 ha đất đã được ký kết nhưng chưa đủ điều kiện bàn giao vì vẫn trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp kỳ vọng ghi nhận phần doanh thu này vào cuối năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm ghi nhận doanh thu thuần gần 1.925 tỷ đồng , giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng , cũng giảm 78%.

KINH BẮC CÓ THÊM MỘT QUÝ KINH DOANH KÉM KHẢ QUAN Kết quả kinh doanh những quý gần đây của TCT Kinh Bắc. Nguồn: BCTC DN. Nhãn III/2024 IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu thuần Tỷ đồng 950 781 3117 510 1347 1649 1336 589 Lợi nhuận sau thuế

201 63 849 402 312 664 234 34

Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 19% kế hoạch doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2026.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt hơn 74.100 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần 6.300 tỷ lên khoảng 33.360 tỷ đồng , tương đương 45% tổng tài sản.

Phần lớn hàng tồn kho của Kinh Bắc là chi phí đầu tư tại các khu công nghiệp, khu đô thị và dự án bất động sản đang triển khai. Trong đó, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có giá trị dở dang lớn nhất, hơn 17.800 tỷ đồng .

Một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị đầu tư tăng mạnh gồm Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (hơn 2.700 tỷ), Khu công nghiệp Tràng Duệ (gần 1.900 tỷ), Khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng (980 tỷ) và Khu công nghiệp Bình Giang (gần 640 tỷ)...

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 4.250 tỷ đồng , chủ yếu tại dự án trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ với trên 3.530 tỷ đồng .

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án, quy mô nợ phải trả của Kinh Bắc cũng gia tăng. Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vào khoảng hơn 47.100 tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm.