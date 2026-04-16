VPBankS thành cổ đông lớn tại công ty của đại gia Đặng Thành Tâm

VPBankS vừa chi gần 40 tỷ đồng nâng sở hữu tại Tổng công ty Kinh Bắc lên trên 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn doanh nghiệp này ngay trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Đại gia bất động sản khu công nghiệp Đặng Thành Tâm. Ảnh: T.L.

CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa công bố trở thành cổ đông lớn tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) - doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm - sau một giao dịch mua vào đáng chú ý.

Cụ thể, VPBankS cho biết đã gom thêm 1,15 triệu cổ phiếu KBC, qua đó nâng tổng lượng sở hữu lên 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,044% vốn điều lệ Kinh Bắc. Với tỷ lệ này, công ty chính thức bước vào nhóm cổ đông lớn của Tổng công ty Kinh Bắc kể từ ngày 13/4.

Tạm tính theo thị giá cùng ngày, VPBankS ước chi gần 40 tỷ đồng cho thương vụ này. Với thị giá KBC hiện dao động quanh vùng 34.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu nắm giữ của VPBankS tại Kinh Bắc có giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng .

Động thái nâng tỷ lệ sở hữu của VPBankS diễn ra sát thời điểm Kinh Bắc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 18/4 tại Bắc Ninh.

Theo tài liệu trình đại hội, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức năm 2025 nhằm giữ lại nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động đầu tư, đồng thời đưa ra kế hoạch cổ tức năm 2026 ở mức 20% bằng tiền mặt.

Về kế hoạch kinh doanh, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng , tương ứng tăng 50% về doanh thu và 36% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá khứ gần, mức độ khả thi của các kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ. Trong năm 2025, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 6.687 tỷ đồng , tăng 2,4 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.208 tỷ, cũng cao gấp 5 lần năm 2024. Tuy nhiên, kết quả này vẫn kém xa kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ và lãi sau thuế 3.200 tỷ đồng được cổ đông thông qua.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch chủ yếu do Khu đô thị Tràng Cát chưa được đưa vào kinh doanh như dự kiến. Ngoài ra, tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ khiến các nhà đầu tư lớn trì hoãn kế hoạch đầu tư để thích ứng với bối cảnh mới. Vì vậy, một số khu công nghiệp như Tràng Duệ 3 và Lộc Giang cũng đang chờ nhà đầu tư.

Năm 2025 cũng là năm thứ 6 liên tiếp Kinh Bắc không hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đề ra. Trong giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp liên tục xây dựng các kịch bản tăng trưởng tham vọng với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dao động từ 4.000- 4.500 tỷ đồng , song tỷ lệ hoàn thành đều ở mức khiêm tốn.