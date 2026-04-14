Con trai 'vua thép' Trần Đình Long chi hơn 800 tỷ mua cổ phiếu

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long vừa mua gần 33 triệu cổ phiếu HPG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,73%.

Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long đang nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Trần Vũ Minh đã mua vào gần 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian 12/3-9/4.

Lý do ông Minh không hoàn tất giao dịch như đăng ký là diễn biến thị trường không phù hợp.

Ước tính theo thị giá cổ phiếu HPG, ông Minh phải chi hơn 800 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này. Sau giao dịch, ông Minh đã nâng sở hữu tại Tập đoàn Hòa Phát từ gần 176,4 triệu cổ phiếu HPG (2,29%) lên gần 206,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,73% vốn tập đoàn.

Ông Trần Vũ Minh là con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền. Hiện Chủ tịch Trần Đình Long cũng đang nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,79% vốn tập đoàn. Trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát khi sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,87% vốn điều lệ.

Hiện con trai "vua thép" không đảm nhậm chức vụ nào tại tập đoàn, tuy nhiên, cá nhân này hiện giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong - doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG.

Vào ngày 21/4 tới, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại khách sạn Melia Hà Nội (44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam). Đây là địa điểm quen thuộc được doanh nghiệp lựa chọn trong nhiều năm qua.

Được mệnh danh là “cổ phiếu quốc dân”, các kỳ ĐHĐCĐ thường niên của Hòa Phát luôn thu hút đông đảo cổ đông tham dự. Năm ngoái, Hòa Phát ghi nhận số lượng cổ đông vượt mốc 190.000 người, cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp niêm yết.