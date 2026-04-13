Mỹ - Iran thỏa thuận bất thành, chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao?

VN-Index đã tăng hơn 100 điểm trong tuần trước và áp sát ngưỡng 1.750 điểm. Các nhà phân tích đều cho rằng thị trường có thể rung lắc trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Thị trường tài chính toàn cầu thận trọng khi Mỹ - Iran chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua (6-10/4), chỉ số VN-Index đã ghi nhận nhịp hồi phục mạnh hơn 100 điểm từ vùng đáy quanh 1.665 điểm và chinh phục lại mốc kháng cự quan trọng 1.750 điểm trong các phiên cuối tuần.

Động lực dẫn dắt xu hướng tăng đến từ thông tin FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, qua đó củng cố đà hồi phục của thị trường. Dòng tiền lan tỏa trên diện rộng khi phần lớn nhóm ngành đều ghi nhận sự cải thiện, trong đó nổi bật là các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index tạm dừng tại 1.750 điểm, lấy lại đáng kể những gì đã đánh mất trong giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Chứng khoán có thể rung lắc đầu tuần

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index kết phiên cuối tuần trước với mẫu nến phản ánh áp lực bán gia tăng rõ rệt.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong 1-2 phiên đầu tuần. Dù vậy, chỉ số được kỳ vọng có thể bứt phá sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra động lực quanh vùng 1.750 điểm.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho rằng thị trường đang chững lại tại vùng kháng cự 1.750 điểm với mức độ phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản đã cải thiện so với tuần trước (+5,3%) và dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực, cùng với diễn biến đảo chiều mua ròng trở lại của khối ngoại, qua đó củng cố động lực ngắn hạn.

VN-Index sẽ kiểm định cung - cầu tại mốc 1.750 điểm. Ảnh: TradingView.

Trên cơ sở đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thuyết phục. Đồng thời, có thể tìm kiếm cơ hội ở những mã đang củng cố vùng hỗ trợ hoặc kiểm tra kháng cự thành công, đặc biệt là các doanh nghiệp có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng đột biến, và giải ngân tại các nhịp giằng co của thị trường trong tuần này.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho biết đồ thị giá của chỉ số VN-Index hiện trong trạng thái tích lũy sau nhịp tăng mạnh ngày 8/4.

Diễn biến này được đánh giá phù hợp trong bối cảnh một số nhóm cổ phiếu công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, trong khi nhóm dầu khí và thực phẩm - đồ uống hồi phục tích cực. Dòng tiền có xu hướng xoay vòng giữa các nhóm ngành, đóng vai trò điều tiết chỉ số.

Nhà môi giới chứng khoán này cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái tích lũy trên vùng 1.730 điểm trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục kiểm định các mốc kháng cự 1.770 điểm và xa hơn là 1.800 điểm trong tuần này.

Với chiến lược dưới 1 tháng, công ty khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời các vị thế hiện có khi chỉ số tiệm cận vùng 1.770-1.800 điểm, đồng thời có thể mua thăm dò ở các nhịp điều chỉnh.

Với chiến lược 1-5 tháng, Yuanta nhận định VN-Index vẫn đang trong nhịp tích lũy điều chỉnh, với xu hướng trung hạn duy trì ở mức giảm. Do đó, nhà đầu tư trung hạn được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa vội gia tăng vị thế mới.

Kỳ vọng củng cố nền quanh 1.750 điểm

Tiếp nối góc nhìn thận trọng, nhiều tổ chức phân tích cho rằng diễn biến hiện tại của chỉ số VN-Index đang phản ánh rõ trạng thái giằng co quanh vùng kháng cự quan trọng 1.750 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap, lực mua tại vùng giá cao vẫn duy trì khá tốt trên thị trường và có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rút lui mà chỉ đang chọn lọc điểm đến. Từ đó, Vietcap đánh giá trở ngại tại đường MA50 (quanh 1.750 điểm) chủ yếu mang tính ngắn hạn, thay vì là tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Đáng chú ý, trong kịch bản xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên 13/4, nhà môi giới này cho rằng áp lực giảm điểm sẽ không quá lớn khi vùng hỗ trợ gần tại 1.725 điểm có thể đóng vai trò “đệm đỡ” cho chỉ số.

Ở góc nhìn về dòng tiền, Công ty Chứng khoán ACB cho rằng xu hướng tích cực vẫn đang được duy trì, đặc biệt tại các nhóm ngành trụ cột như ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính. Đây tiếp tục là những “đầu kéo” chính, góp phần định hình nhịp vận động chung của thị trường.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý nằm ở sự phân hóa ngày càng rõ nét. Trong khi dòng tiền tập trung mạnh vào các nhóm dẫn dắt, các ngành như dầu khí, thực phẩm và đồ uống hay tài nguyên cơ bản lại ghi nhận mức độ quan tâm hạn chế hơn.

ACBS chỉ ra rằng dù VN-Index đã có nhịp hồi phục tích cực từ vùng 1.660 điểm lên 1.750 điểm, áp lực chốt lời tại vùng giá cao đã gia tăng rõ rệt, khiến chỉ số chưa thể bứt phá. Dù vậy, thanh khoản cải thiện mạnh trong các phiên gần đây vẫn là yếu tố tích cực, giúp củng cố nền tảng cho xu hướng tăng hiện tại.

Từ đó, công ty này dự báo trong ngắn hạn VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động với các nhịp giằng co mạnh quanh mốc 1.750 điểm nhằm kiểm định lại cung - cầu. Nếu hấp thụ tốt áp lực bán và duy trì được thanh khoản ở mức cao, khả năng bứt phá sẽ được gia tăng, mở ra dư địa tiến tới vùng 1.900 điểm.