Thủ tướng: Khai thác sân bay Long Thành từ cuối năm, không có ngoại lệ

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động cuối năm 2026, đặc biệt nhấn mạnh đây là yêu cầu không có ngoại lệ.

Thủ tướng chỉ đạo Đồng Nai xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật, pháp lý, bảo đảm đưa dự án vào khai thác cuối năm 2026. Ảnh: VGP.

Chiều 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở cho thuê và các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.

Kết luận cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ đánh giá Đồng Nai có vị trí đặc biệt quan trọng khi là địa phương mới thành lập, đồng thời là thành phố duy nhất của cả nước có đường biên giới quốc tế tiếp giáp Campuchia.

Thủ tướng khẳng định nếu Đồng Nai cam kết và đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách và hiệu quả đầu tư, Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho địa phương ngay từ năm 2027 và trong các giai đoạn tiếp theo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai chủ động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời rà soát, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Địa phương cũng cần khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của sân bay này để tạo động lực tăng trưởng mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật, pháp lý, bảo đảm đưa dự án vào khai thác cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. "Đây là yêu cầu không có ngoại lệ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu vực còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho các hạng mục còn lại để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kết nối chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Về phát triển nhà ở, Thủ tướng yêu cầu quán triệt và triển khai đồng bộ chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là một ưu tiên chiến lược. Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở thương mại theo hướng khuyến khích phát triển chung cư cao tầng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất bởi đất đai là hữu hạn.

Liên quan đến một số kiến nghị của Đồng Nai, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao các bộ, ngành khẩn trương có văn bản trả lời và sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp được giao nghiên cứu, xây dựng các cơ chế trong dự án Luật Đô thị đặc biệt không chỉ áp dụng cho TP.HCM mà có thể mở rộng cho các địa phương khác, trong đó có Đồng Nai.