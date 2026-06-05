Vì sao 6 dự án dịch vụ sân bay Long Thành xin lùi tiến độ?

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ 6 dự án thành phần 4 sân bay Long Thành khi kế hoạch khai thác toàn sân bay đã lùi sang quý IV.

Cục Hàng không xin dời tiến độ 6 dự án dịch vụ sân bay thuộc Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 (TP4) tại sân bay Long Thành, sau khi các nhà đầu tư đồng loạt gửi văn bản xin lùi thời gian hoàn thành công trình.

Theo văn bản ngày 29/5 gửi Bộ Xây dựng, các dự án đề xuất điều chỉnh tiến độ gồm hai dự án cung cấp suất ăn hàng không, hai dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện và phục vụ kỹ thuật mặt đất, cùng hai dự án bảo dưỡng tàu bay.

Theo các hợp đồng đã ký kết, những dự án này dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện đề xuất kéo dài thời gian hoàn thành công tác đầu tư xây dựng đến ngày 31/8 và đưa công trình vào khai thác thương mại trong quý IV năm nay.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý hàng không cho rằng đề xuất điều chỉnh tiến độ của các nhà đầu tư là phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo cơ quan này, tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác sân bay Long Thành đã có sự thay đổi so với kế hoạch được xây dựng khi ký hợp đồng với các nhà đầu tư.

Tại thông báo số 166 ngày 2/4/2026, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác xây dựng toàn bộ dự án chậm nhất trong tháng 9 và tổ chức khai thác thương mại trong quý IV.

Đối với các công trình thuộc Dự án thành phần 4, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm hoàn thành những hạng mục cần thiết phục vụ khai thác thương mại trong tháng 8.

Tiếp đó, tại thông báo số 259 ngày 25/5, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết khi ký kết hợp đồng, nhiều dự án được xây dựng trên cơ sở sân bay Long Thành có thể đưa vào khai thác từ giữa năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch khai thác chung hiện đã được điều chỉnh sang quý IV.

Do đó, việc yêu cầu các công trình dịch vụ hoàn thành từ tháng 6 hoặc tháng 7 không còn phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án.

"Nếu hoàn thành trong tháng 6 sẽ không thể đưa vào khai thác do giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa vận hành, dẫn đến lãng phí đầu tư", Cục Hàng không Việt Nam nêu trong văn bản gửi Bộ Xây dựng.

Cơ quan này cũng dẫn Điều 21 của hợp đồng đã ký với các nhà đầu tư. Theo quy định, hợp đồng có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung trong trường hợp xuất hiện những thay đổi về quy hoạch, chính sách hoặc pháp luật làm thay đổi cơ bản nội dung hợp đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành, khai thác, kinh doanh của dự án.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam nhận định việc thay đổi thời điểm hoàn thành và đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác là một thay đổi chính sách, đủ căn cứ để xem xét điều chỉnh hợp đồng.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc điều chỉnh tiến độ không làm thay đổi mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 mà nhằm đồng bộ thời điểm hoàn thành các công trình dịch vụ với kế hoạch vận hành chung của toàn dự án.

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 theo đề xuất của các nhà đầu tư, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ cùng giai đoạn 1 sân bay Long Thành trong quý IV.