Top 30 cổ phiếu lớn nhất sàn HoSE xuất hiện 2 cái tên mới

Sau kỳ cơ cấu tháng 7, cổ phiếu MCH và TCX chính thức gia nhập danh mục VN30, thay thế cho cổ phiếu TPB và PLX.

Cổ phiếu MCH và TCX vào rổ VN30 thay thế TPB và PLX. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) mới đây thông báo cổ phiếu MCH đã chính thức được đưa vào rổ VN30 - chỉ số tham chiếu gồm 30 cổ phiếu có quy mô vốn hóa và thanh khoản lớn nhất trên sàn HoSE.

Trước đó, theo danh mục VN30 được cập nhật vào ngày 15/7 sau kỳ rà soát định kỳ tháng 7, MCH được đưa vào VN30 sau 7 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE. Đây cũng là kỳ rà soát đầu tiên mà cổ phiếu MCH đủ điều kiện theo quy định của bộ chỉ số.

Theo Masan Consumer, MCH đáp ứng đầy đủ các tiêu chí liên quan để được đưa vào VN30, bao gồm việc thuộc nhóm 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, cùng các yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), thanh khoản, tỷ lệ vòng quay chứng khoán và giá trị giao dịch.

Để phục vụ việc tính toán chỉ số, HoSE áp dụng tỷ lệ free-float 20% đối với MCH.

Hiện Masan Consumer Holdings, pháp nhân do Masan Group kiểm soát, trực tiếp nắm giữ khoảng 69% cổ phần Masan Consumer.

Theo Masan Consumer, việc MCH gia nhập VN30 cùng với triển vọng nâng hạng thị trường có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, cải thiện thanh khoản giao dịch và thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức.

Bên cạnh MCH, HoSE cũng đưa cổ phiếu TCX của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương vào rổ VN30. Hai mã MCH và TCX được bổ sung, thay thế cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.

Kỳ cơ cấu danh mục VN30 cũng được dự báo tạo ra những biến động đáng kể về dòng tiền từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số này.

Theo ước tính của Chứng khoán BIDV (BSC), MCH có thể là cổ phiếu được mua mạnh nhất, với giá trị mua ròng khoảng 386,6 tỷ đồng , tương đương hơn 3 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, TCX được dự báo nhận dòng tiền mua ròng khoảng 59,7 tỷ đồng , tương ứng gần 1,35 triệu cổ phiếu.

Như vậy, tổng giá trị mua ròng dự kiến dành cho 2 cổ phiếu mới trong danh mục VN30 vượt 446 tỷ đồng .