VIB One Card: Từ nhiều chiếc thẻ đến một chiếc thẻ cho mọi nhu cầu

VIB hiện thực hóa triết lý "ONE là ĐỦ" với One Card - tích hợp và tối ưu quyền lợi cho mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế trên một chiếc thẻ duy nhất.

Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng việc thanh toán học phí cho con. Chiều đến là mua sắm cho gia đình. Cuối tuần đặt vé máy bay và khách sạn cho kỳ nghỉ sắp tới. Đó đều là những khoản chi rất khác nhau, nhưng lại diễn ra trong cuộc sống của một người.

Trước đây, để tận dụng tối đa ưu đãi khi chi tiêu, không ít người lựa chọn sở hữu nhiều thẻ tín dụng khác nhau. Mỗi chiếc thẻ có thế mạnh riêng, thẻ thì tích điểm tích dặm bay, thẻ ưu đãi nhiều cho mua sắm, thẻ tích hợp chi tiêu ẩm thực, du lịch hay giáo dục, y tế.

Nhưng càng nhiều thẻ, việc quản lý hạn mức, quyền lợi, kỳ sao kê hay thời gian miễn lãi càng trở nên phức tạp. Thay vì tiếp tục bổ sung thêm một chiếc thẻ mới cho mỗi nhu cầu mới, One Card được VIB thiết kế để đáp ứng hầu hết nhu cầu chi tiêu của cuộc sống hiện đại trên một chiếc thẻ duy nhất.

Một chiếc thẻ cho mọi vai trò trong cuộc sống

Mỗi người thường đóng nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống. Có những giai đoạn ưu tiên cho gia đình với học phí, bảo hiểm hay mua sắm. Có thời điểm dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi. Cũng có lúc công việc đòi hỏi thanh toán chi phí cho các dịch vụ quốc tế. Tất cả những nhu cầu ấy có thể xuất hiện đồng thời trong cùng một tháng.

Thay vì để chiếc thẻ quyết định khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi ở đâu, One Card cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn trong 5 nhóm chi tiêu cốt lõi, gồm mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế, để nhận hoàn tiền, đồng thời thay đổi các nhóm ưu tiên hàng tháng theo nhu cầu chi tiêu thực tế.

Nhờ đó, khi gia đình ưu tiên học phí hay bảo hiểm, quyền lợi có thể tập trung vào những khoản chi này. Khi nhu cầu chuyển sang mua sắm, du lịch hay công tác nước ngoài, khách hàng chỉ cần điều chỉnh danh mục hoàn tiền trên ứng dụng MyVIB mà không phải mở thêm một chiếc thẻ mới. Với mức hoàn tiền lên đến 9% và tổng giá trị hoàn tiền tối đa 18 triệu đồng mỗi năm, One Card hướng đến việc tối ưu những khoản chi quan trọng nhất ở từng thời điểm của cuộc sống.

Khi chi tiêu quốc tế trở thành nhu cầu hàng ngày

Nếu trước đây giao dịch quốc tế chủ yếu gắn với những chuyến công tác hoặc du lịch nước ngoài, thì ngày nay nhiều nhu cầu trong công việc và cuộc sống cũng có thể phát sinh các khoản thanh toán bằng ngoại tệ, từ dịch vụ số, nền tảng trực tuyến đến mua sắm xuyên biên giới.

Ngoài được hoàn 9% cho các giao dịch trong danh mục chi tiêu quốc tế, để giúp khách hàng tối ưu chi phí cho các chuyến công tác hay du lịch nước ngoài, One Card áp dụng ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ trong 3 tháng đầu, sau đó chỉ 1% trong suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt, khách hàng được tặng 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí và không giới hạn theo chi tiêu nước ngoài, giúp trải nghiệm chuyến đi trở nên thoải mái và thuận tiện ngay từ khi bắt đầu.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn "chi tiêu quốc tế" là một trong các lĩnh vực hoàn tiền của One Card. Quyền lợi hoàn tiền được áp dụng đối với các giao dịch hợp lệ theo điều kiện chương trình và mã ngành hàng (MCC) do ngân hàng quy định.

"ONE là ĐỦ" - Từ nhiều chiếc thẻ đến một chiếc thẻ

Trong nhiều năm, người dùng thẻ tín dụng quen với việc mỗi nhu cầu lại cần một chiếc thẻ riêng. Nhưng khi cuộc sống ngày càng linh hoạt, điều khách hàng cần không còn là nhiều lựa chọn hơn, mà là một giải pháp có thể thích nghi cùng họ.

Từ nhiều chiếc thẻ đến một chiếc thẻ không chỉ là sự thay đổi về sản phẩm, mà còn phản ánh cách thẻ tín dụng đang được thiết kế để theo kịp nhịp sống và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với One Card, VIB không chỉ giới thiệu thêm một dòng thẻ tín dụng mới, mà còn đặt ra một cách tiếp cận khác cho trải nghiệm tài chính cá nhân: một chiếc thẻ không chỉ mang lại nhiều quyền lợi hơn, mà còn giúp việc chi tiêu và quản lý tài chính trở nên đơn giản, để khách hàng có thể tập trung cho những điều quan trọng hơn trong cuộc sống.

Trong giai đoạn ra mắt, VIB dành tặng 3.000 thẻ kim loại phiên bản giới hạn cho 3.000 khách hàng đầu tiên mở One Card với hạn mức từ 200 triệu đồng. Khách hàng mở thẻ thứ 3.000 và 300.000 còn có cơ hội nhận 2 suất tham dự MAMA Awards tại Nhật Bản. Bên cạnh đó là nhiều ưu đãi khác như miễn phí thường niên khi đáp ứng điều kiện chi tiêu theo từng hạng thẻ, ưu đãi ẩm thực và các chương trình dành cho du lịch, thanh toán quốc tế.