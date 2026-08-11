Chi tiết công nghệ bên trong nhà máy thép gần 80.000 tỷ của Vingroup

Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 460 ha, công suất thiết kế 5 triệu tấn thép/năm, dự kiến vận hành thương mại từ quý I/2031.

Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh hướng tới cung cấp thép cho các ngành công nghiệp mũi nhọn. Ảnh: VinMetal.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh.

Theo báo cáo, dự án có quy mô hơn 460 ha, nằm tại các lô đất CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1 và CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng . Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 12.000 tỷ đồng , chiếm 15%; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác khoảng 68.000 tỷ đồng , chiếm 85%.

Nhà máy được thiết kế với công suất 5 triệu tấn thép/năm, gồm 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), 1,4 triệu tấn thép thanh và thép xây dựng, khoảng 600.000 tấn thép dây.

Về công nghệ, dự án vẫn áp dụng quy trình luyện kim truyền thống với lò cao - lò thổi BOF, đồng thời hợp tác với Tập đoàn Primetals Technologies (liên doanh giữa Siemens VAI và Mitsubishi-Hitachi) để triển khai công nghệ theo hướng xanh và hiện đại.

Theo báo cáo, điểm nổi bật trong công nghệ xanh của dự án là việc tuần hoàn 100% nước thải công nghiệp, không xả ra môi trường, thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30.000 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, nhà máy sẽ tận thu khí phụ phẩm để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Dự án dự kiến tiến hành xây dựng từ quý IV/2026 và vận hành thương mại từ quý I/2031. Trong giai đoạn xây dựng, dự kiến có khoảng 4.000 lao động trực tiếp, được chia thành khoảng 100 đội thi công. Chủ đầu tư cho biết sẽ ưu tiên tuyển công nhân địa phương nhằm hạn chế các vấn đề phát sinh về chỗ ở và sinh hoạt.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 5.320 lao động, làm việc 3 ca/ngày, mỗi ca 8 giờ.

Trước đó, cuối tháng 7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 159 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo quy hoạch, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được định hướng phát triển thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại, gồm đầy đủ các phân khu chức năng như khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành.

Dự án được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thép cao cấp nhập khẩu, đồng thời phục vụ trực tiếp các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh và quốc gia như sản xuất xe điện, phát triển hạ tầng giao thông tốc độ cao và năng lượng tái tạo.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal được Vingroup thành lập từ tháng 10/2025 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ, sau đó tăng lên 15.000 tỷ đồng , qua đó chính thức gia nhập lĩnh vực luyện kim. Theo định hướng công bố, VinMetal tập trung sản xuất thép dân dụng phục vụ xây dựng; thép cán nóng; thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện cùng hạ tầng giao thông tốc độ cao. Cuối năm 2025, Vingroup đã chính thức khởi động dự án nhà máy thép VinMetal với tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng . Theo kế hoạch, công suất giai đoạn 1 đạt khoảng 5-6 triệu tấn/năm. Khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, tổng công suất toàn dự án có thể lên tới 20 triệu tấn/năm. Việc tham gia lĩnh vực thép nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Đồng thời, Vingroup cũng muốn chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông đang triển khai như tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.