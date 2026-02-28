Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà máy thép gần 80.000 tỷ của VinMetal vừa chính thức được cấp phép

  • Thứ bảy, 28/2/2026 11:37 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Hà Tĩnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh quy mô gần 80.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tổng giám đốc VinMetal Phạm Nhật Quân Anh. Ảnh: T.L.

Theo Báo Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh cho CTCP sản xuất và kinh doanh VinMetal.

Dự án được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460 ha, triển khai tại các lô đất ký hiệu CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1, CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Nhà máy có công suất thiết kế 5 triệu tấn/năm, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án VinMetal thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, qua đó tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và từng bước đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, bền vững.

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10/2025 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, nay đã nâng lên 15.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinMetal từ cuối tháng 11 năm ngoái. Sau khi thành lập, công ty này đã công bố hợp tác với Thép Pomina.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc các tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Vingroup đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast quy mô 360.000 m2 với công suất 200.000 xe/năm, nhà máy sản xuất pin VinES với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng và được chấp thuận dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ công nghiệp phụ trợ quy mô 21.400 tỷ đồng.

Minh Khánh

