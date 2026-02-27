Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HoSE, VDSC lên tiếng về sự cố chậm thanh toán cổ phiếu

  • Thứ sáu, 27/2/2026 16:12 (GMT+7)
  • 53 phút trước

HoSE và VSDC ghi nhận sự cố chậm phân bổ chứng khoán trong phiên 25/2 do bảo trì hệ thống KRX, khiến quy trình thanh toán gián đoạn trong đầu giờ chiều 27/2.

Cổ phiếu mua từ ngày 25/2 chưa thể về tài khoản nhà đầu tư do sự cố thanh toán. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa phát thông báo cho biết trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của nhà thầu KRX hôm nay, hệ thống lưu ký có ghi nhận chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán trong phiên giao dịch 25/2 cho nhà đầu tư vào lúc 13h.

HoSE và VSDC đã khẩn trương phối hợp với nhà thầu để khắc phục, đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2. Hiện hệ thống đã được nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư.

Trước đó, trong đầu phiên chiều 27/2, nhiều công ty chứng khoán thông báo hệ thống VSDC gặp sự cố kết nối. Tình trạng này khiến giao dịch cổ phiếu mua từ 25/2 chưa thể về tài khoản để nhà đầu tư bán ra.

Quy trình thanh toán chứng khoán đã gặp gián đoạn và chưa thể hoàn tất đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2 và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2.

Đến nay, các công ty chứng khoán đều thông báo hệ thống thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán đã hạch toán chứng khoán ngày T+ 2 về tài khoản khách hàng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hose Tiền mã hóa vdsc cổ phiếu thanh toán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

