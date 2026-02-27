HoSE, VDSC lên tiếng về sự cố chậm thanh toán cổ phiếu

HoSE và VSDC ghi nhận sự cố chậm phân bổ chứng khoán trong phiên 25/2 do bảo trì hệ thống KRX, khiến quy trình thanh toán gián đoạn trong đầu giờ chiều 27/2.

Cổ phiếu mua từ ngày 25/2 chưa thể về tài khoản nhà đầu tư do sự cố thanh toán. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa phát thông báo cho biết trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của nhà thầu KRX hôm nay, hệ thống lưu ký có ghi nhận chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán trong phiên giao dịch 25/2 cho nhà đầu tư vào lúc 13h.

HoSE và VSDC đã khẩn trương phối hợp với nhà thầu để khắc phục, đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2. Hiện hệ thống đã được nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư.

Trước đó, trong đầu phiên chiều 27/2, nhiều công ty chứng khoán thông báo hệ thống VSDC gặp sự cố kết nối. Tình trạng này khiến giao dịch cổ phiếu mua từ 25/2 chưa thể về tài khoản để nhà đầu tư bán ra.

Quy trình thanh toán chứng khoán đã gặp gián đoạn và chưa thể hoàn tất đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2 và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2.

Đến nay, các công ty chứng khoán đều thông báo hệ thống thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán đã hạch toán chứng khoán ngày T+ 2 về tài khoản khách hàng.