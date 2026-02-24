Công ty 'dạy làm giàu' thiếu học viên, sống nhờ đầu tư chứng khoán

Công ty từng tăng trưởng nhờ đào tạo và tư vấn kinh doanh nay đối mặt cảnh sụt giảm học viên, doanh thu lao dốc. Lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

VLA chuyên bán khóa học "làm giàu" do chuyên gia Nguyễn Thành Tiến giảng dạy. Ảnh: VLA.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) ghi nhận doanh thu vỏn vẹn hơn 830 triệu đồng, lao dốc gần 92% so với cùng kỳ năm trước.

Đà suy giảm mạnh của doanh thu kéo theo sự co hẹp tương ứng ở các khoản chi phí trực tiếp. Giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng đều được điều chỉnh giảm, riêng giá vốn giảm khoảng 90% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tiết giảm chi phí không đủ bù đắp sự lao dốc của doanh thu.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của VLA chỉ đạt hơn 398 triệu đồng, giảm tới 94%.

Giải trình về biến động này, VLA cho biết kết quả kinh doanh đi xuống chủ yếu do số lượng học viên sụt giảm đáng kể. Trước đó, quy mô học viên tăng cao từng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận thêm nguồn thu từ hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các đối tác. Đây là hướng đi mới và bước đầu mang lại kết quả tích cực, song quy mô đóng góp vẫn còn khiêm tốn so với sự suy giảm của mảng cốt lõi.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của VLA đạt gần 12 tỷ đồng , giảm gần 19% so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69%. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã vượt chỉ tiêu doanh thu gần 20% và lợi nhuận là 75%.

VLA LÃI CAO NHẤT 3 NĂM QUA KQKD hàng năm của VLA; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 8 14 32 11 15 12 Lợi nhuận sau thuế

0 6 4 0.4 0.5 0.8

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi trong khi chi phí tài chính được tiết giảm đáng kể.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của VLA đạt gần 48 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 10 tỷ đồng . Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản đầu tư chứng khoán hơn 4,2 tỷ đồng .

Danh mục đầu tư tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Ở nhóm ngân hàng, doanh nghiệp nắm giữ các mã TCB, MBB và CTG với giá gốc lần lượt khoảng 368 triệu đồng, 582 triệu đồng và 753 triệu đồng.

Đối với nhóm chứng khoán, công ty đầu tư vào VND, SSI và FTS nhưng đều phải trích lập dự phòng, cho thấy các khoản đầu tư này đang tạm thời ghi nhận lỗ.

Ngoài ra, VLA còn nắm giữ cổ phiếu DIG với giá vốn hơn 441 triệu đồng và đã trích lập dự phòng hơn 53 triệu đồng, đây là một trong những khoản lỗ tạm tính lớn nhất trong danh mục. Doanh nghiệp cũng đầu tư vào VNM, HAH và POW, trong đó riêng khoản đầu tư vào VNM phải trích lập dự phòng hơn 25 triệu đồng.

VLA tiền thân là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập năm 2007. Hiện tại, 3 nhóm hoạt động chính của doanh nghiệp này gồm bất động sản; khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đào tạo, tư vấn kinh doanh và đầu tư.

Kể từ năm 2020, sau khi chuyên gia "dạy làm giàu" Nguyễn Thành Tiến lên làm Chủ tịch HĐQT, công ty chuyển đổi sang hoạt động đào tạo kỹ năng tư duy, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Tính đến cuối năm 2023, ông Tiến sở hữu khoảng 9,08% cổ phần VLA.

Trên website, ông Nguyễn Thành Tiến tự giới thiệu là "chuyên gia bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam", đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012 về đầu tư và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc trực tiếp giảng dạy, ông Nguyễn Thành Tiến còn sở hữu kênh YouTube với gần 180.000 người theo dõi, đồng thời là diễn giả của nhiều khóa học chiến lược đầu tư, bán hàng và đàm phán trong lĩnh vực bất động sản. Giá thành các khóa học dao động từ vài trăm nghìn cho đến cả trăm triệu đồng.