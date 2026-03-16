Việt Nam - Thụy Sĩ đẩy nhanh tiến trình đàm phán FTA Việt Nam - EFTA

  Thứ hai, 16/3/2026 23:03 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Việc ký kết FTA Việt Nam - EFTA là cơ hội doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam, góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu hiện đại hóa trong 5 năm tới.

Ngày 16/3, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sĩ nhằm trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thụy Sĩ cũng như định hướng thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA).

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên thể hiện quyết tâm chính trị cao, cùng nỗ lực hướng tới việc sớm hoàn tất cơ bản đàm phán tại Phiên thứ 20 tại Hà Nội.

Hai bên thống nhất Việt Nam và Khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu tuyên bố kết thúc đàm phán vào cuối tháng 6 năm 2026 bên lề Hội nghị Bộ trưởng các nước Khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu tại Ireland, đồng thời tiến tới ký kết Hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Phía Thụy Sĩ nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN cũng như thể hiện qua năm Chủ tịch CPTPP.

Theo Thụy Sĩ, việc ký kết FTA Việt Nam - Khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp chất lượng cao của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam, góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu hiện đại hóa trong vòng 5 năm tới.

Đồng thời, Hiệp định được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Thụy Sĩ nói riêng và Việt Nam - Khối Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu nói chung, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng khu vực và tăng trưởng bền vững.

Đáp lại, Việt Nam khẳng định luôn coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán để doanh nghiệp hai bên sớm được hưởng lợi từ Hiệp định.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, để ngay khi Hiệp định có hiệu lực, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa những ưu đãi mà Hiệp định mang lại.

Theo Uyên Hương/TTXVN

