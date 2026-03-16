Fed bị khó xử

Giữa cuộc chiến tại Trung Đông vốn đang làm tê liệt 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cập nhật dự báo kinh tế và chính sách Mỹ.

Theo Reuters, cơn chấn động năng lượng hiện tại đang thử thách giới hạn chịu đựng của nền kinh tế Mỹ. Sau khi giá dầu nhảy vọt gần 50% chỉ trong hai tuần, bóng ma lạm phát từ thời đại dịch đang quay trở lại ám ảnh các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed vốn đã lỗi hẹn với mục tiêu lạm phát 2% trong suốt 5 năm qua, đang đứng trước áp lực phải duy trì thái độ thận trọng, thậm chí là diều hâu.

Matthew Luzzetti, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Deutsche Bank Securities, nhận định: "Một câu hỏi gần như không tưởng đang trở lại: Liệu Fed có thể tăng lãi suất vào năm 2026?"

Fed và "giọt nước tràn ly"

Nền kinh tế Mỹ đang phải điều hướng qua một chuỗi căng thẳng liên hoàn từ đại dịch, lạm phát, các đợt tăng lãi suất nhanh chóng cho đến những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump. Dario Perkins, nhà kinh tế trưởng tại TS Lombard, bày tỏ sự quan ngại khi cuộc chiến Iran nổ ra sau khi mọi chuyện tồi tệ tưởng chừng đã kết thúc.

Ông đặt câu hỏi liệu cuộc khủng hoảng năng lượng lần này có phải là "một cú sốc quá mức" khiến khả năng phục hồi của nền kinh tế bị bẻ gãy hay không, đặc biệt khi thị trường lao động vừa ghi nhận mất 92.000 việc làm trong tháng 2.

Áp lực thực tế đang hiển hiện rõ nhất tại các trạm xăng. Tính đến cuối tuần qua, giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ đã tăng gần 25% lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn đang cố gắng trấn an dư luận bằng những dự báo lạc quan về thời gian kết thúc xung đột.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trong chương trình "This Week" của ABC nhận định: "Cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới - có thể sớm hơn thế. Nhưng xung đột sẽ kết thúc trong vài tuần tới, và chúng ta sẽ thấy nguồn cung phục hồi cũng như giá cả giảm xuống sau đó".

Thế lưỡng nan của Fed

Fed dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này, diễn ra trong bối cảnh tổ chức này chuẩn bị chuyển giao quyền lãnh đạo sang ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Trump đề cử thay thế ông Jerome Powell hồi tháng 5.

Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn phải đưa ra các dự báo kinh tế mới dựa trên những kịch bản khó lường nhất. Nhìn lại lịch sử khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine năm 2022, ông Powell từng phân tích danh sách các rủi ro tương tự: "Ngoài các tác động trực tiếp từ giá dầu và hàng hóa toàn cầu cao hơn, cuộc xâm lược và các sự kiện liên quan có thể hạn chế hoạt động kinh tế ở nước ngoài và gây gián đoạn thêm chuỗi cung ứng - điều này sẽ tạo ra tác động lan tỏa đến kinh tế Mỹ thông qua thương mại và các kênh khác. Sự biến động trên thị trường tài chính, đặc biệt nếu kéo dài, cũng có thể thắt chặt các điều kiện tín dụng và ảnh hưởng đến nền kinh tế thực".

Hiện tại, triển vọng kinh tế đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết khi xung đột kéo dài và giá dầu biến động mạnh. Fed đang rơi vào thế "lưỡng nan" khi vừa phải kiềm chế lạm phát đang cao hơn mục tiêu một điểm phần trăm, vừa phải ngăn chặn sự suy thoái của thị trường lao động.

Subadra Rajappa, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Societe Generale, đánh giá: "Triển vọng kinh tế đã trở nên u ám hơn khi xung đột kéo dài khiến giá dầu vẫn ở mức cao và biến động. Mặc dù kịch bản cơ sở vẫn giả định về một giải pháp kịp thời và không có hệ lụy kinh tế kéo dài từ cuộc xung đột này... lạm phát cao hơn và các điều kiện thị trường lao động xấu đi khiến Fed khó có thể cân bằng nhiệm vụ kép của mình".

Những dự báo được đưa ra trong tuần này sẽ là "la bàn" quan trọng cho thị trường, phản ánh việc giới tài chính Mỹ đang chuẩn bị cho một kịch bản hòa bình sớm hay một cuộc chiến tiêu hao lâu dài.