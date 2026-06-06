Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng, vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng?

  • Thứ bảy, 6/6/2026 21:03 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Dù mức chênh lệch giữa giá mua - bán bị nới rộng lên tới 4 triệu/lượng, đồng nghĩa người mua lỗ ngay khi giao dịch, có cửa hàng vàng vẫn ghi nhận lượng khách đến mua bán đông.

Giá vàng trong nước sáng 6/6 tiếp tục giảm sâu theo đà đi xuống của thị trường thế giới. Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI được niêm yết quanh mức 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý hôm nay không nằm ở mức giảm giá mà ở tâm lý của người dân. Mặc dù các doanh nghiệp vàng đã nới rộng khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn chấp nhận xuống tiền mua vàng.

vang anh 1

Chỗ để xe cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) kín chỗ khách. Ảnh: Ngọc Mai.

Ghi nhận tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) trong sáng 6/6 cho thấy lượng khách đến giao dịch khá đông. Trong khi một số khách hàng tranh thủ bán vàng để chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, nhiều người khác lại xem đây là cơ hội mua vào khi giá đã giảm đáng kể so với mức đỉnh.

vang anh 2

Khách hàng xếp hàng mua vàng sáng 6/6. Ảnh: Ngọc Mai.

Vừa hoàn tất giao dịch mua 2 lượng vàng nhẫn, chị Nguyễn Thu Hằng (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã theo dõi thị trường nhiều tuần nay và quyết định xuống tiền khi giá điều chỉnh mạnh.

“Cách đây khoảng 1 tháng giá cao hơn bây giờ khá nhiều. Tôi biết mua vào sẽ chịu chênh lệch lớn nhưng xác định nắm giữ dài hạn nên không quá lo lắng. Nếu chờ giá giảm thêm thì chưa chắc đã mua được đúng thời điểm”, chị Hằng nói.

vang anh 3

Khách ngồi chờ từ 30-45 phút mới đến lượt vào mua vàng. Ảnh: Ngọc Mai.

Tương tự, anh Trần Văn Đức (phường Láng, Hà Nội) cũng quyết định mua một lượng vàng nhẫn dù biết khoản chênh lệch mua - bán hiện ở mức rất cao.

“Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng nếu bán lại thì đúng là không ai muốn. Nhưng tôi nghĩ đây là khoản đầu tư dài hạn, không phải mua hôm nay bán ngày mai. Giá giảm sâu nên tôi tranh thủ tích lũy thêm”, anh Đức chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, không ít người lựa chọn bán vàng sau thời gian dài nắm giữ. Bà Lê Thị Lan (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), cho biết đã bán 15 lượng vàng.

“Tôi mua ở mức giá khác nhau, có lượng mua lúc rất thấp cách đây nhiều năm nên dù vàng đã giảm mạnh vẫn lãi lớn. Thấy thị trường biến động mạnh nên tôi bán bớt để đảm bảo an toàn”, bà Lan cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc - Đại học Phenikaa - cho rằng, sau nhiều năm liên tục là tâm điểm của dòng tiền đầu cơ, thị trường vàng Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mới: Bớt nóng hơn, thận trọng hơn và hướng nhiều hơn tới tích lũy dài hạn. Đây có thể là một cú sốc với những người mua ở vùng đỉnh, nhưng xét trên góc độ thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô, đó là sự điều chỉnh cần thiết sau một giai đoạn tăng trưởng quá nóng.

Theo ông Lộc, việc người dân vẫn mạnh tay mua vàng dù phải chấp nhận mức chênh lệch mua - bán lớn phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn của kim loại quý. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn tài sản quen thuộc của nhiều người Việt.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động ngắn hạn của thị trường. Mức chênh lệch mua vào - bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa người mua phải chờ giá tăng tương đối mạnh mới có thể hòa vốn. Đây là rủi ro không nhỏ đối với những người có ý định lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn.

VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp

Chuỗi giảm của VN-Index kéo dài lên 7 phiên liên tiếp khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát, còn nhóm cổ phiếu bất động sản gây sức ép lớn lên thị trường.

16:08 3/6/2026

Tuần đáng buồn của Bitcoin

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 50% từ đỉnh lịch sử, đánh mất toàn bộ thành quả tăng giá đạt được sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump.

6 giờ trước

Giá vàng 'thủng đáy' năm, người mua lỗ hơn 9 triệu chỉ sau một ngày

Giá vàng trong nước hiện rớt xuống sát mốc 150 triệu đồng/lượng, chính thức thủng đáy năm 2026, khiến người mua chỉ sau một ngày đã phải chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước

https://tienphong.vn/lo-ngay-4-trieu-dongluong-vi-sao-nhieu-nguoi-van-xep-hang-mua-vang-post1849313.tpo?gidzl=D9orSBEQLb4yXhTrieHGKZEFjtMhXL43BuAp8gk2MWHxXEil_jS82d_JkogjX5i9AOU_BZAsCj0Ji9vSLW

Theo Ngọc Mai/Tienphong.vn

vàng giá bảo tín minh châu

    Đọc tiếp

    Noi thang ly do gia sau rieng vua cham dinh da roi xuong day hinh anh

    Nói thẳng lý do giá sầu riêng vừa chạm đỉnh đã rơi xuống đáy

    12 phút trước 21:02 6/6/2026

    0

    Năm nay, giá sầu riêng Ri6 biến động lớn khi đạt đỉnh 80.000 đồng/kg vào đầu vụ, nhưng chạm đáy ở mức 25.000 đồng/kg vào cuối vụ. Mức giá này cùng với chi phí đầu vào tăng, khiến lợi nhuận của người trồng sầu riêng không cao như các năm trước.

    'Hoa hau doanh nhan thanh dat' no xau hon 90 ty dong hinh anh

    'Hoa hậu doanh nhân thành đạt' nợ xấu hơn 90 tỷ đồng

    13 phút trước 21:00 6/6/2026

    0

    Ngân hàng Agribank liên tiếp đưa ra đấu giá các khoản nợ của Công ty Ôtô Minh Nguyệt do một "hoa hậu doanh nhân" sáng lập và Công ty Xây dựng Thành Phát - nhà thầu từng tham gia hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn trên cả nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý