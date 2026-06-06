Tuần đáng buồn của Bitcoin

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 50% từ đỉnh lịch sử, đánh mất toàn bộ thành quả tăng giá đạt được sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump.

Giá Bitcoin trôi ngược về thời điểm cách đây gần 2 năm. Ảnh: Decrypt.

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 60.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với đồng tiền số lớn nhất thế giới sau giai đoạn từng được xem là "ngôi sao" của thị trường tài chính toàn cầu nhờ hiệu ứng từ việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2024.

Theo Bloomberg, trong phiên giao dịch 5/6, giá Bitcoin có thời điểm giảm tới 7%, xuống còn 59.101 USD /BTC. So với đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, giá Bitcoin đã mất hơn một nửa giá trị. Đồng tiền số này thậm chí còn giao dịch ở mức thấp hơn cả thời điểm Tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Điều gì đang xảy ra với Bitcoin?

Đợt giảm giá mới nhất xuất phát từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm việc nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, căng thẳng địa chính trị gia tăng và những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của một trong những nguồn cầu quan trọng nhất đối với Bitcoin.

Một tâm điểm chú ý là Strategy của tỷ phú Michael Saylor. Công ty này từng góp phần thúc đẩy thị trường tăng giá nhờ các thương vụ mua Bitcoin quy mô lớn. Tuy nhiên, sau khi công bố đợt bán Bitcoin hiếm hoi trong tuần này, Strategy đã trở thành tâm điểm của những nghi ngờ xoay quanh mô hình doanh nghiệp tích trữ tài sản số trong bảng cân đối kế toán.

Bối cảnh chung cũng đang trở nên kém thuận lợi hơn đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Trong phần lớn thập kỷ qua, tiền số luôn giữ vị thế đặc biệt trong các tài sản rủi ro được giới đầu tư ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay, dòng tiền từng gần như tự động chảy vào thị trường tài sản số đang bị phân tán sang nhiều loại tài sản đầu cơ khác, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như xu hướng công nghệ hấp dẫn nhất.

"Trong thời gian dài, tiền mã hóa là khoản đầu tư nóng mà Thung lũng Silicon và các tổ chức tài chính đều say mê. Nhưng AI đã thay thế vị trí đó", Michael Antonelli, chiến lược gia thị trường tại Baird, nhận định.

Bitcoin chạm mức thấp nhất gần 2 năm qua. Ảnh: TradingView.

Các cổ phiếu AI hiện trở thành tâm điểm tăng trưởng của thị trường, làm suy giảm sức hút của Bitcoin. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân cũng đang đổ tiền vào các hợp đồng quyền chọn ngắn hạn và thị trường dự đoán.

Ngay trong lĩnh vực tài sản số, các stablecoin và hợp đồng tương lai vĩnh cửu (perpetual futures) cũng đang thu hút sự chú ý nhiều hơn, thay vì dòng tiền đổ vào Bitcoin như những chu kỳ trước.

Không chỉ Bitcoin lao dốc, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Ether có thời điểm mất tới 13% giá trị, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Trong khi đó, XRP, Solana và Dogecoin đều giảm hơn 5%.

Hiệu ứng Trump không còn đủ sức nâng đỡ thị trường

Đáng chú ý, đợt suy giảm hiện nay diễn ra đúng vào thời điểm lẽ ra phải là giai đoạn thuận lợi nhất đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Chính quyền Tổng thống Trump đã giúp lĩnh vực này đạt được nhiều mục tiêu mà cộng đồng tiền mã hóa theo đuổi gần một thập kỷ qua, bao gồm một tổng thống có quan điểm thân thiện với tiền số, môi trường quản lý cởi mở hơn, sự chấp nhận từ các tổ chức tài chính lớn và khung pháp lý ngày càng công nhận tài sản số là một phần lâu dài của hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra một làn sóng nhu cầu mới, những yếu tố tích cực đó lại trùng với một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của Bitcoin trong nhiều năm.

Mức đỉnh lịch sử của Bitcoin được thiết lập chỉ vài ngày trước khi thị trường bước vào giai đoạn bán tháo kéo dài. Hàng tỷ USD vị thế đầu cơ bị thanh lý đã khiến thị trường trở nên mong manh hơn trước các cú sốc.

Xung đột tại Iran tiếp tục làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi thị trường chứng khoán hưởng lợi từ làn sóng AI và liên tục lập kỷ lục mới, Bitcoin lại bị bỏ lại phía sau.

Cùng lúc đó, những lo ngại về lạm phát quay trở lại đang giúp vàng hưởng lợi nhiều hơn Bitcoin, qua đó làm suy yếu vai trò "hàng rào chống lạm phát" mà đồng tiền số lớn nhất thế giới từng theo đuổi.

Những kỳ vọng về làn sóng chấp nhận từ các tổ chức tài chính cũng đang nhường chỗ cho câu hỏi liệu các nhà đầu tư lớn có thể tiếp tục mở rộng vị thế với tốc độ như trước hay không.

"Nếu vàng đang cạnh tranh với đồng USD thì Bitcoin thực chất đang cạnh tranh với thanh khoản toàn cầu", Dean Chen, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch tiền số Bitunix, nhận định.

Theo ông, khi thị trường ngày càng tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và chi phí vốn tiếp tục đắt đỏ, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng cắt giảm tỷ trọng nắm giữ đối với những tài sản không tạo ra dòng tiền như Bitcoin.