'Sân chơi' mới của các thiếu gia giàu nhất Việt Nam

Con trai các tỷ phú Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo hay Nguyễn Đức Thụy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các doanh nghiệp blockchain, tài sản số và tiền mã hóa.

Không chỉ đứng sau các khoản đầu tư tài chính đơn thuần, nhiều thiếu gia của các tỷ phú Việt Nam đã và đang trực tiếp góp vốn, tham gia sáng lập hoặc đảm nhận vai trò quản trị tại những doanh nghiệp blockchain, tài sản số và công nghệ mới.

F2 giàu nhất Việt Nam khoán góp vốn vào doanh nghiệp blockchain

Tháng 3/2025, One Mount Group thành lập công ty con là CTCP 1Matrix với vốn điều lệ 200 tỷ đồng .

Theo giới thiệu, 1Matrix hoạt động trong lĩnh vực blockchain, cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp và các tổ chức công - tư, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng mạng blockchain "Make in Vietnam".

Cơ cấu cổ đông ban đầu của doanh nghiệp này gây chú ý khi One Mount Group nắm 60% vốn điều lệ, CTCP Decom Holdings sở hữu 30% và 10% còn lại thuộc về ông Hồ Anh Minh.

Ông Hồ Anh Minh là con trai của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, đồng thời cũng là một trong những cổ đông cá nhân đáng chú ý trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount.

Sinh năm 1995, ở tuổi 30, ông Minh đang sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Dù không tham gia điều hành tại Techcombank, ông hiện nắm giữ gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương khoảng 4,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh là người giàu nhất sàn chứng khoán trong nhóm thế hệ F2 của các doanh nhân Việt Nam. Ảnh: TCB.

Ngoài ra, ông Hồ Anh Minh còn sở hữu hơn 10% vốn tại CTCP DK ENC Việt Nam - chủ đầu tư dự án Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 435 tỷ đồng .

Doanh nhân trẻ cũng nắm giữ 18,3% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn, tương ứng giá trị góp vốn 14,64 tỷ đồng .

Sự xuất hiện của Hồ Anh Minh tại 1Matrix từng thu hút sự chú ý bởi trước đó ông chủ yếu được biết đến qua các khoản đầu tư liên quan đến bất động sản và hệ sinh thái Masterise.

Tuy nhiên, một số thông tin từ 1Matrix cho biết các cổ đông hiện hữu đã mua lại toàn bộ phần vốn góp của ông Hồ Anh Minh và vị doanh nhân này hiện không còn liên quan đến doanh nghiệp.

Dù vậy, hệ sinh thái Techcombank vẫn hiện diện đáng kể trong lĩnh vực tài sản số. CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) là một trong 5 doanh nghiệp đã vượt qua vòng thẩm định hồ sơ của Bộ Tài chính và đang chờ được cấp phép vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong cơ cấu cổ đông của TCEX, TCBS sở hữu 9,9% vốn điều lệ, CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương nắm 1,1%, trong khi ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 89% cổ phần, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Hiện TCEX đã nâng vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng .

Con trai nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo liên tục xuất hiện

Một gương mặt khác đang nhận được nhiều sự chú ý là ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn), con trai của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tommy Nguyễn lần đầu được biết đến rộng rãi vào năm 2019 khi đồng sáng lập Swift247. Đây là nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức và được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Thời điểm đó, Swift247 được xem là một trong số ít dự án khởi nghiệp riêng của thế hệ F2 các tỷ phú Việt.

Những năm gần đây, Tommy Nguyễn xuất hiện ngày càng nhiều trong các hoạt động thuộc hệ sinh thái công nghệ của gia đình.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn) phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM vừa qua. Ảnh: Cát Trương.

Hiện ông tham gia điều hành tại Galaxy Technology Services, đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ mới của Galaxy Holdings - doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Sovico Group, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số.

Đáng chú ý, chủ sở hữu Galaxy Holdings là Công ty TNHH Đầu tư Milky Way - doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).

Theo công bố, HDEX có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng . Trong đó, Công ty Chứng khoán HD góp 30 tỷ đồng , tương ứng 15% vốn; Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng , tương ứng 10%; còn Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng , tương đương 75% vốn điều lệ.

Đầu năm nay, Galaxy Holdings cũng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng . Toàn bộ nguồn vốn bổ sung đều đến từ khu vực tư nhân.

Con trai ông Nguyễn Đức Thụy tham gia HĐQT công ty sàn tiền số

Gần nhất, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) đã công bố bộ máy Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Trong danh sách này, ông Nguyễn Xuân Thái giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT.

Nguyễn Xuân Thái theo học chương trình cử nhân Kinh tế tại University of Massachusetts Boston trong giai đoạn 2022-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái đồng thời là Thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình.

Theo thông tin từ LPBS, ông Nguyễn Xuân Thái là người con thứ hai của ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Với kinh nghiệm tham gia quản trị tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thaigroup cùng quá trình hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, ông được kỳ vọng đóng góp cho chiến lược mở rộng hoạt động và phát triển các mảng kinh doanh mới của SCEX.

SCEX có tiền thân là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), được thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng .

Ba cổ đông sáng lập gồm ông Dương Văn Quyết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt. Đến tháng 2 năm nay, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng .

Trước đó, vào tháng 3/2026, SCEX trở thành một trong những doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.