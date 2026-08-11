Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất làm thành phố sân bay

Diện tích đất này sẽ được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư các công trình Thành phố cảng hàng không và Trung tâm điều hành hãng hàng không tại sân bay Long Thành.

Gần 89 ha đất tại sân bay Long Thành được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai để tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư làm thành phố sân bay. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND, thu hồi gần 89 ha đất tại phường Long Thành để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình Thành phố cảng hàng không và Trung tâm điều hành hãng hàng không thuộc dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Trước đó, ngày 4/8, thành phố Đồng Nai đã quyết định thu hồi diện tích đất này từ Cảng vụ hàng không miền Nam. Đây là phần đất từng được UBND thành phố giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.

Lý do thu hồi đất là để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 29/3/2025.

Trong khi các hạng mục giai đoạn 1 đang được hoàn thiện, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã được chuẩn bị cho giai đoạn 2.

Đầu tháng 1, Bộ Xây dựng đã quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện đầu tư.

Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư thêm một nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 3 cùng các công trình phụ trợ kết nối với những hạng mục thuộc giai đoạn 1.

Dự kiến tháng 12 tới, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ vận hành thương mại giai đoạn 1.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha, thuộc nhóm sân bay có diện tích lớn trên thế giới, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD . Dự án được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với quy mô và công suất lớn, Long Thành được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không mà còn trở thành hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu.

Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính - thương mại của TP.HCM, khu vực này được kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng có tính cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế.