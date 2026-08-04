Hãng bay lớn của Nhật, Hàn khảo sát sân bay Long Thành

Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản và Korean Air của Hàn Quốc đã cử đoàn công tác đến khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA).

Hãng hàng không ANA khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV.

ACV cho biết đoàn công tác của ANA do ông Hiroyuki Masuda - Phó chủ tịch ANA phụ trách khu vực Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Đại Dương - dẫn đầu, đã đến làm việc và khảo sát tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong chương trình làm việc, đoàn tham quan khu vực sa bàn để tìm hiểu quy mô tổng thể dự án; khảo sát đường cất hạ cánh 23L - nơi từng đón các chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways vào cuối năm 2025; đồng thời tham quan nhà ga hành khách để đánh giá hạ tầng, công tác chuẩn bị và năng lực khai thác của sân bay.

Theo ACV, chuyến khảo sát cho thấy sự quan tâm của ANA đối với tiềm năng phát triển của sân bay Long Thành, đồng thời mở ra cơ hội trao đổi và hợp tác trong quá trình chuẩn bị đưa cảng hàng không vào vận hành.

Đây là hãng hàng không quốc tế thứ hai đến khảo sát Long Thành trong chưa đầy một tháng.

Trước đó, ngày 20/7, đoàn công tác của Korean Air do Phó chủ tịch điều hành Choi Jung Ho dẫn đầu cũng đã đến khảo sát nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa nhằm đánh giá điều kiện hạ tầng, phục vụ kế hoạch mở các đường bay thương mại vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa sân bay Incheon và Long Thành sau khi sân bay đi vào hoạt động.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết nhằm chuẩn bị nguồn khách và tối ưu hóa mạng lưới đường bay ngay từ giai đoạn đầu khai thác, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhiều đối tác quốc tế để xúc tiến mở mới 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TP.HCM trong giai đoạn 2025-2030.

Các đường bay được nghiên cứu tập trung vào những thị trường như Đài Loan, Trung Quốc cùng một số thị trường giàu tiềm năng gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan và châu Âu.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay trước khi chính thức đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Đây được kỳ vọng sẽ là đầu mối hàng không quốc tế mới của Việt Nam, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và mở rộng khả năng kết nối quốc tế.