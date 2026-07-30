Đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành dài 44,5 km được đề xuất đầu tư theo hình thức cấp bách.

Dự án kéo tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành dài khoảng 44,5 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 2,9 km. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 30/7, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM, TP Đồng Nai và một số bộ, ngành liên quan việc triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức đầu tư xây dựng dự án, công trình cấp bách.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết hiện có 3 tuyến đường sắt được quy hoạch kết nối với sân bay Long Thành, gồm tuyến metro kéo dài kể trên, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo ông Hà, với quy mô dân số lớn, nhu cầu đi lại giữa Đồng Nai và TP.HCM ngày càng tăng. Đồng thời, sân bay Long Thành đi vào khai thác sẽ phát sinh nhu cầu kết nối giao thông khối lượng lớn giữa sân bay với các khu vực lân cận.

Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên từ TP.HCM đến Đồng Nai (tổng chiều dài khoảng 44,5 km, trong đó 2,9 km đi qua địa bàn TP.HCM) sẽ tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Dự án được đánh giá có tính cấp bách nhằm tăng cường năng lực kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TP.HCM và các khu vực trong vùng đô thị mở rộng. HĐND TP Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất đây là dự án liên quan đến 2 địa phương, giao TP Đồng Nai làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đồng Nai đã quy hoạch các vị trí phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến và chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực triển khai dự án. Địa phương này cũng đã tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và đang triển khai trên toàn tuyến và sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành thống nhất đánh giá dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có tính cần thiết, cấp bách, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM, Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM, TP Đồng Nai và một số bộ, ngành liên quan về việc triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đối với các công trình giao thông cần sớm đưa vào khai thác, bảo đảm đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống giao thông khu vực, cần có cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp, cấp bách; nếu thực hiện theo quy trình đầu tư thông thường sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó thủ tướng Thường trực thống nhất với đề xuất của TP Đồng Nai, TP.HCM và các bộ, ngành về việc hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý và thẩm quyền để trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về việc xác định hình thức công trình cấp bách đối với dự án.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ giao UBND TP Đồng Nai, TP.HCM và Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi trình Chính phủ; yêu cầu các bộ, ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, không để phát sinh các thủ tục không cần thiết làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ TP Đồng Nai trong công tác thẩm định hồ sơ, báo cáo, thiết kế và các nội dung triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật; trong trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia tham gia hỗ trợ địa phương.