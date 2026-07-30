Nam Long lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

Nửa đầu năm, Nam Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế 176 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số presales đạt 5.079 tỷ, tương đương kết quả của 9 tháng đầu năm 2025.

Dự án Izumi City (TP Đồng Nai) với quy mô 170 ha đang được chủ đầu tư Nam Long gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 415 tỷ đồng , giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 55 tỷ đồng , cũng giảm so với cùng kỳ quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của chủ đầu tư này đạt 1.695 tỷ đồng , giảm 18%. Theo Nam Long, doanh thu trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao nhà ở, căn hộ và tài sản thương mại, đóng góp khoảng 89% tổng doanh thu.

Trong đó, doanh thu bàn giao được ghi nhận chủ yếu tại các dự án Valora Southgate (Tây Ninh), CT43ha (Cần Thơ), EHomeS Cần Thơ, Flora Akari cùng một số dự án khác, với tổng cộng 307 sản phẩm được bàn giao trong nửa đầu năm.

Trong kỳ, Nam Long đã cắt giảm gần một nửa chi phí bán hàng, từ hơn 220 tỷ đồng xuống còn khoảng 114 tỷ đồng . Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng giảm còn 176 tỷ đồng .

Điểm sáng trong hoạt động nửa đầu năm của chủ đầu tư này là doanh số presales đã đạt 5.079 tỷ đồng , tương đương kết quả của 9 tháng đầu năm 2025, dù thị trường vẫn còn nhiều biến động.

Kết quả này chủ yếu đến từ chiến lược tập trung vào phân khúc căn hộ cao tầng và trung cấp, trong đó 2 dự án Mizuki Park và Sol Garden là động lực chính, lần lượt đóng góp 1.028 tỷ và 1.252 tỷ đồng cho tập đoàn.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam Long đạt 25.476 tỷ đồng , giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm nhẹ từ 8.678 tỷ xuống 8.560 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng tiếp tục ghi nhận giảm quy mô nợ vay khi nợ ngắn hạn giảm 9%, còn 5.848 tỷ đồng , trong khi nợ dài hạn giảm 4% so với đầu năm.